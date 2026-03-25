Llorca niega "trato a favor" hacia su pareja en el acceso a una plaza en Diputació y denuncia una "cacería" y "machismo"

Archivo - El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada a la toma de posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha negado que exista ningún "trato a favor" hacia su pareja en el acceso de esta a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y ha denunciado la existencia de una "cacería" sobre ella por ser "la mujer de", al tiempo que ha cargado contra el "machismo" de "muchísimos políticos" y también de "algunos periodistas o comentaristas de opinión pública".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, a raíz de la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a su pareja, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio alicantino.

El 'president' ha expuesto que, cuando fue elegido jefe del Consell, "una de las primeras decisiones" que tomó fue trasladar su domicilio a València "por razones obvias laborales" y ha indicado que, "un tiempo después", su pareja, "que es funcionaria de carrera hace más de 20 años", incluso antes de conocerle a él, decidió "reconciliar nuestra vida familiar y laboral, trasladarse a València y pedir una comisión de servicios, como pide cualquier otro funcionario, en este caso, para ocupar un puesto la Diputación de Valencia en su escala".

"Mi pareja es administrativa, es un grupo C1, y entró a trabajar hace unas semanas, después de pasar un procedimiento legal, supervisado por los técnicos, de libre concurrencia tengo entendido, y todo ha transcurrido ajustado a la legalidad y ella percibe una retribución exactamente igual a cualquier otro administrativo de su rango", ha defendido Pérez Llorca, que ha cuestionado que todo esto "sea una noticia".

A su juicio, más bien "la noticia es que es la mujer de", en este caso la suya. Por eso mismo, ha denunciado "el machismo de algunos periodistas y de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de". "Cuando entré en política entró para cambiar, para aportar cosas a la sociedad, pero no para entrar a esta política sucia, rastrera y machista a la que yo estoy aquí para combatir", ha expuesto.

SE NIEGA A PARTICIPAR DE LA "CACERÍA"

Dicho esto, Juanfran Pérez Llorca ha querido "dejar muy bien claras las cosas" respecto a su pareja y su plaza en la institución provincial: "Lo que ha hecho es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral, y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor, sin ningún trato a favor".

Es más, ha argumentado que su pareja "tampoco tiene que tener disminuidas sus pretensiones o sus necesidades por el mero hecho de ser" su mujer. "Ella tiene su funcionariado porque se lo trabajó y se lo curró como se lo curran muchísimos funcionarios", ha recalcado.

Por tanto, el 'president' de la Generalitat ha manifestado que se niega a "participar de la cacería del machismo que están teniendo hoy muchísimos políticos", incluso también "algunos periodistas o algunos comentaristas de opinión pública". "Estoy en la política para cambiar todo esto y para trabajar para que la sociedad sea más justa", ha resaltado.

Finalmente, Pérez Llorca ha pedido "a la gente que se llena la boca todos los días, especialmente los dirigentes de la izquierda, hablando de conciliación y de feminismo, que se lo apliquen también para todas las mujeres sin ver con quién están casadas o con quién están aparentadas".