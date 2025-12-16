Llorca no adelanta si el Consell se sumará al billete único de transporte del Gobierno hasta ver "la letra pequeña"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha querido anticipar si la Comunitat Valenciana se sumará al billete único de transporte anunciado por el Gobierno hasta leer "la letra pequeña" y el contenido de esta medida.

"Yo siempre defiendo que tiene que haber diálogo entre las administraciones. No me gustan las ideas cuando las plantea solo una administración incluyendo a todas las demás, creo que no se tiene que hacer así", ha esgrimido Llorca a los periodistas tras asistir a la puesta en servicio del tramo Hospital-La Vila-Benidorm de la Línea 1 del Tram d'Alacant.

Así se ha manifestado al ser cuestionado sobre si la Generalitat se sumará al billete único para toda España de 60 euros al mes que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de balance anual. El Ejecutivo central espera que las autonomías y los ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia.

El jefe del Consell ha indicado que lo que "pediría y recomendaría" al Gobierno, un día antes de su reunión con Sánchez en la Moncloa, es que "cuando quiera hacer algo y que todas las comunidades autónomas participen", primero que lo explique "y no que lo anuncie y diga qué van a hacer los demás sin saber nadie la letra pequeña".

Por tanto, ha zanjado, respecto a si la Generalitat se sumará o no al billete único para que incluya el transporte de competencia autonómica: "Como quiero ser respetuoso, daré una respuesta cuando me lea el contenido".

"Aquí en la Comunitat Valenciana se lleva mucho tiempo trabajando promocionando el transporte público, pero también quiero que se tenga una consideración. Somos la comunidad peor financiada de España, nos llega tarde el fondo de liquidez (FLA), no se atienden reclamaciones económicas históricas en dependencia o en [atención sanitaria] a desplazados", ha expuesto, y ha indicado que este miércoles trasladará "todo eso" a Sánchez.

En cuanto a la reunión con el presidente, preguntado por cómo valora este encuentro ante el "ambiente enrarecido" en la política española, Llorca ha insistido en que era necesario verse con Sánchez "porque esta tierra necesita de medidas urgentes, más allá del ambiente en el que se vive y de los escándalos de corrupción que están atravesando al PSOE y que permiten todos los socios del Gobierno".

"Voy con una finalidad -ha recalcado-: exponer la situación de la Comunitat Valenciana y que el presidente se dé cuenta de que esta comunidad requiere de ayuda inmediata en muchísimas cuestiones".

Entre ellas ha apuntado a la financiación autonómica, a las inversiones del Estado, a la reconstrucción tras la dana, al agua, al Corredor Mediterráneo o a "infraestructuras importantes" como la conexión del aeropuerto de Alicante-Elx con la ciudad de Benidorm.

"Hay muchas cuestiones que tienen que estar por encima de la situación política y la crispación porque son necesidades imperiosas para toda la sociedad valenciana", ha reivindicado.