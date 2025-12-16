PSPV desea que Llorca "rompa con el pasado" de Mazón tras su reunión con Sánchez y Compromís lo ve "prisionero" de Vox

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en Picanya - Rober Solsona - Europa Press

El PSPV confía en que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "rompa en algo con el pasado" de su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, tras la reunión que mantendrá este miércoles en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha instado a aceptar la condonación de la deuda y a acabar con su discurso "racista", mientras que Compromís espera que de este encuentro "pueda salir algo", aunque ve al jefe del Consell "absolutamente prisionero de su pacto con Vox".

De este modo lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios la víspera del encuentro entre Llorca y Sánchez. En los últimos días, el 'president' de la Generalitat ha avanzado que pedirá al jefe del Ejecutivo central un Pacto del Agua y que "respete" las normas aprobadas en Les Corts como la Ley de Costas. También trasladará a Sánchez "que se está tratando injustamente a la Comunitat" porque "da la sensación de que a nosotros se nos mira con lupa en comparación a otras" CCAA.

De un lado, José Muñoz (PSPV) ha manifestado que desea que Pérez Llorca "rompa en algo con el pasado" de Mazón y ha señalado que encima de la mesa de este encuentro hay "muchos temas en común", como la reconstrucción tras la dana y la colaboración en el marco de este proceso. Pero también ha considerado importante que el jefe del Consell "se comprometiera" ante el presidente del Gobierno a "no continuar diciendo mentiras respecto a la cuestión de la apagón informativo" el día de la dana, que "saben ya todos que es mentira", por lo que le ha instado a" cesar en ese posicionamiento".

Además, para los socialistas Llorca tendría que tener "claro" que debe aceptar la condonación de la deuda porque "vendría muy bien a los valencianos" y les gustaría que tuviera una "posición clara" respecto a la lucha contra el cambio climático. "Es un buen día para hablar de eso", ha subrayado. También han considerado que el dirigente autonómico se comprometa a "no hacer el discurso racista y contra la inmigración que está haciendo en estos momentos".

"Es una reunión que puede ser fructífera siempre que Pérez Llorca tenga a bien asumir los mandatos y valores democráticos, que al final es lo que debería hacer un 'president' que se dice tolerante, dialogante y que quiere representar a una derecha moderada", ha afirmado Muñoz, que se ha mostrado convencido de que, con estos postulados, la reunión con el presidente del Gobierno será "positiva".

"Al final, reconstrucción, lucha contra el cambio climático, ver la inmigración como una cosa positiva y, en definitiva, hacer avanzar la comunidad valenciana. Eso es lo que quiere el presidente del Gobierno y espero que también el 'president' de la Generalitat esté en esa misma línea", ha resumido.

"MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS Y LA ACTITUD DIALOGANTE"

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís) ha recalcado que la coordinación entre administraciones siempre es positiva, por lo que confía en que "pueda salir algo" de la reunión, aunque ha recalcado que el 'president' de la Generalitat, "más allá de las palabras y de esa actitud dialogante", es "absolutamente prisionero de su pacto con Vox", por lo que este acuerdo "no presagia buenas relaciones con nadie", ha sospechado.

Cuestionado por si en la coalición estarían dispuestos a renovar de los órganos estatutarios, una de las reivindicaciones que Pérez Llorca confía en acordar con la izquierda, ha indicado que lo están, pero "con las mayorías que había cuando se tenían que renovar". En este punto, ha acusado al PP de "hacer trampas" al "bloquear todas las renovaciones" en su momento y ahora que tiene mayoría "es cuando quiere renovar y dialogar". "En fin, o todos moros o todos cristianos", ha zanjado.

EL REPRESENTANTE "DEL RELATO" Y EL "DE LOS HECHOS"

Y desde el PP, Laura Chulià ha valorado que Llorca acude a la reunión con Sánchez con una "idea muy clara que no es otra que defender los intereses de todos los valencianos" y le exigirá que se respete el autogobierno de la Comunitat Valenciana, lo que pasa por conseguir un pacto por el agua que beneficie al sector primario y por la necesidad de coordinación entre administraciones en el momento en que la región "más lo necesita". "Ese compromiso de coordinación que necesitamos no solo los valencianos a día de hoy es la premisa que tenemos que conseguir como valencianos", ha indicado.

Preguntada por si el 'president' tendría que dar algún paso tras la reunión para mejorar la coordinación, la portavoz adjunta ha subrayado que este miércoles se van a reunir "los representantes de dos cuestiones: el representante del relato, que es Pedro Sánchez, y el representante de los hechos, que es el 'president' Juanfran Pérez Llorca. Y esa es la realidad y creo que lo hemos visto todos".

A su juicio, por un lado está "una vertiente de gobierno o de forma de gobernar basada en el bulo, en la falta de respeto a cualquier tipo de institución y en la creación de relatos en vez de los hechos, que es lo que necesitan las personas", mientras que en la Comunitat hay "un gobierno autonómico de hechos que no ha parado en estos dos años que llevamos de legislatura de demostrar y de cumplir rigurosamente su programa electoral, que es por lo que los valencianos lo escogieron".