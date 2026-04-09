Llorca no se marca plazos para negociar y aprobar los presupuestos: "No vivo prisionero de una fecha concreta"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el acto de presentación de la campaña de la Renta 2025, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que no se marca plazos para negociar y aprobar los presupuestos de la Generalitat y ha esgrimido que no vive "prisionero de una fecha concreta", sino "centrado en conseguir la estabilidad política y económica que necesita" la Comunitat Valenciana. "Por lo tanto, si pudiesen estar mañana, perfecto, y si no pueden estar mañana, pues estarán los días siguientes", ha apuntado.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, a preguntas de los medios durante el acto de presentación de la campaña de la Renta 2025, celebrado este jueves en el Palau de la Generalitat, un día después de que reiterara que su voluntad es la de aprobar unos nuevos presupuestos porque es su "obligación" como jefe del Consell, y garantizara que lo va a "intentar".

El síndic de Vox, José Mª Llanos, replicó que no hay contactos entre su formación y el PP: "Cuando el Consell considere que tiene que presentarlos, si lo considera, entonces, obviamente, empezaremos a negociar. Hasta ahora es no, no hay negociación".

Preguntado por estas manifestaciones y por cuándo prevé comenzar la fase de negociaciones, Pérez Llorca ha señalado que "las puertas, si están abiertas, no hace falta llamar". "Normalmente, uno llama cuando están cerradas, para ver si te la abren", ha ejemplificado.

Dicho esto, ha insistido en que la Comunitat Valenciana tiene "unos presupuestos en vigor" que se aprobaron "por unas circunstancias especiales a finales de mayo" del pasado año. "Teníamos el verano por delante, donde no hay mucha actividad administrativa, y por lo tanto tenemos unos presupuestos en vigor que aún tienen partidas económicas importantes para garantizar la capacidad inversora y de trabajo del día a día de la Generalitat Valenciana", ha subrayado.

Una situación que, ha reiterado, "hace que no nos sintamos tan presionados como se pueden sentir otras Administraciones", en alusión al Gobierno de España tras varios ejercicios sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Pero también les digo que trabajamos en ello y que queremos que haya presupuestos también en este próximo ejercicio", ha añadido Llorca.

"POCO A POCO HABRÁ QUE IR RECUPERANDO ESA NORMALIDAD"

A su juicio, "poco a poco habrá que ir recuperando esa normalidad e ir planteando esos presupuestos en los meses generalmente de septiembre, etcétera, que es cuando se suelen afrontar". "Esa es mi intención, presentar unos presupuestos e intentar contar con la confianza de todos los grupos parlamentarios para que se aprueben", ha garantizado.

Preguntado por si tiene un plazo para comenzar las negociaciones, el 'president' de la Generalitat ha expuesto que, desde que comenzó la presente legislatura, se ha pasado "casi todos los días negociando y buscando acuerdos", por lo que le resulta "difícil" concretar "en qué fecha" empezará o terminará de negociar. "Empecé el primer día y creo que terminaré la legislatura negociando acuerdos", ha zanjado.

Cuestionado sobre si, al hablar de septiembre se refiere a que el Consell negociará directamente los presupuestos de 2027 y no los de 2026, ha matizado que no ha querido "decir eso para nada" y que ha tratado de exponer que simplemente no se establece "una limitación en fechas" en el calendario.

"Teniendo la tranquilidad de que tenemos los presupuestos en vigor, afrontemos las cosas con la tranquilidad que merecen unos presupuestos y seamos capaces de presentar un documento de presupuestos que recoja muy bien todas las necesidades que queremos que tengan", ha aseverado.