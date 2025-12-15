Llorca pedirá a Sánchez un Pacto del Agua y que "respete" las normas aprobadas en Les Corts como la Ley de Costas

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - PPCV - Archivo

ALICANTE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pedirá al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el próximo miércoles en La Moncloa, un Pacto del Agua y que "respete" las normas aprobadas en Les Corts como la Ley de Costas.

Llorca, en declaraciones a los medios tras visitar las obras del puerto de Torrevieja , ha señalado que están preparanado esta reunión porque es "muy importante reivindicar aquellas cuestiones que necesita esta comunidad, que merece, que le corresponde y que inexplicablemente no las hemos tenido".

En concreto, ha anunciado que uno de los temas que le planteará será el agua. "Tiene que haber una garantía que la huerta de la Vega Baja se mantenga, en España hay agua para todos, hay agua suficiente, lo que está es que está mal distribuida", ha razonado.

Por ello, ha recalcado que es "necesario" que haya un Pacto del Agua que "garantice que en zonas como en la que estamos hoy, ese agua garantice el desarrollo de toda esta comarca y sobre todo el desarrollo de la actividad agrícola que aquí es muy importante".

En segundo lugar, ha señalado que trasladará a Sánchez "que se está tratando injustamente a la Comunitat Valenciana" porque "da la sensación de que a nosotros se nos mira con lupa en comparación a otras comunidades autónomas".

Así, ha apuntado que Les Corts han aprobado una Ley de Costas que "entre otras cosas pone en valor nuestra autonomía, y que eso fue automáticamente recurrido por parte del Gobierno de España". "Yo lo que le voy a pedir a Sánchez es que haya respeto a las instituciones y que aquellas materias que cumpliendo la ley se aprueben en el parlamento valenciano sean respetadas por el gobierno central", ha reivindicado.

En ese sentido, ha mantenido que "hay cuestiones o decisiones que toma el Gobierno de España que podemos estar en desacuerdo, pero respetamos sus decisiones porque es el gobierno de nuestro país y yo quiero y me gustaría que se respetasen las decisiones que toma la soberanía popular en Les Corts Valencianas".