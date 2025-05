Llorca (PPCV) rechaza especular sobre si podría suceder a Mazón: "Nuestro 'president' y presidente del partido es él"

PSPV y Compromís creen que a Mazón le "crecen los enanos" mientras Vox destaca su buena relación con el 'número dos' del PPCV

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular' en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, no ha querido especular sobre el futuro de Carlos Mazón como jefe del Consell y presidente de los 'populares' valencianos, inquirido sobre si podría ser él su sucesor en el caso de que Mazón fuera relevado por su gestión de la dana.

"Nuestro 'president' es Carlos Mazón, nuestro presidente del partido es Carlos Mazón y no entro en ningún tipo de especulación al respecto", ha zanjado en rueda de prensa tras la junta de síndics, preguntado por si se ve como sucesor del 'president' en el caso de que así lo decidiera la dirección nacional del PP.

Llorca ha insistido en que no quiere entrar en "ningún tipo de especulación" y en que se ve "como secretario general" del PPCV. Además, ha destacado que se encargará de su función de vocal de la comisión organizadora del congreso convocado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para principios de julio, una función que asume "con total normalidad".

Al ser cuestionado de nuevo por si aceptaría asumir el relevo de Mazón, el 'número dos' del PPCV ha reiterado: "El 'president' es Carlos Mazón, y de verdad que no entro en ningún tipo de especulación ni me planteo nada en este momento".

Según ha expuesto, tanto el Consell como el PPCV tienen "mucho trabajo por delante" y están centrados en la reconstrucción tras la dana, algo que es "lo primero" y está por delante de las cuestiones orgánicas.

"Lo que me importa es lo que digan mis militantes y compañeros, no entro en esos juicios de valor de otros partidos", ha abundado cuando se le ha preguntado por cómo valora que partidos como PSPV o Compromís lo apunten como "sucesor designado" de Mazón. Y ha ironizado con que algo estará "haciendo bien" en el PP si tanto les molesta.

MAZÓN, "CADA DÍA MÁS ARRINCONADO Y MÁS DÉBIL"

Entre los grupos de la oposición, el síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que Mazón cada día está "más arrinconado, asfixiado y débil", algo que a su juicio demuestra el papel que ha otorgado Feijóo al PPCV en el congreso de los 'populares'. "Todo parece apuntar a que Mazón va a ser desplazado y sustituido por otra persona", ha sostenido.

Muñoz ve evidente que "a Mazón le crecen los enanos" y que "no sabe cómo lidiar con tantos problemas internos". Ha apuntado a los movimientos del 'expresident' Francisco Camps, a que "parece que se postula" Pérez Llorca, a que "parece que la alcaldesa de València (Mª José Catalá) es la persona favorita de Génova de la mano de Esteban González Pons (eurodiputado del PP y ), que ya mandó una advertencia a Mazón pidiendo perdón a las víctimas" cuando las recibió la semana pasada en Bruselas, y a que "Feijóo convoca un congreso sin avisar a Mazón y sin representación del PPCV".

A su juicio, este escenario recuerda a la etapa en la que el PP nacional hacía un "cordón sanitario" al PPCV durante anteriores gobiernos 'populares' en la Comunitat, cuando los dirigentes del partido "no pisaban Valencia ni por castigo". "El PP de España no quiere a Carlos Mazón, lo trata como un apestado", ha abundado, y ha vuelto a defender que la "solución" no es que el 'president' dimita ni que lo releven sino convocar elecciones autonómicas para "eliminar el pacto pernicioso del PP con la extrema derecha".

UN PPCV "IRRELEVANTE EN MADRID"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha coincidido en señalar la situación de "debilidad" de Mazón y "la absoluta irrelevancia del PPCV en Madrid", que en su opinión demuestra el papel de los 'populares' valencianos en el congreso de julio a pesar de ser la segunda federación autonómica más numerosa del partido.

Pero ha defendido que no bastaría con relevar a Mazón, sino que hay que "devolver la voz al pueblo valenciano" para ganar al PP en las urnas. También ha rechazado a Llorca como hipotético sucesor del 'president', ya que "siempre le ha apoyado en todo lo que hizo" y forma parte de "un partido que no estuvo a la altura durante la dana y en los días posteriores".

VOX: "NO SOMOS NADIE PARA POSTULAR A NADIE" EN EL PP

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox David Muñoz ha rechazado entrar en cuestiones internas del PP, si bien ha reconocido que la relación de su partido con Llorca "no es mala, todo lo contrario" porque "se puede hablar y negociar con él perfectamente". "Pero no somos nadie para postular a ningún candidato", ha recalcado.

Preguntado por si verían con buenos ojos a Catalá como posible sucesora de Mazón, ha reiterado que Vox no es "nadie" para entrar en ese debate y será "quien decida el PP" en el caso de que se aborde este relevo. Sí ha indicado que no han tenido la ocasión de sentarse a "negociar nada" con Catalá, también diputada autonómica, porque ella está según él más centrada en su papel como alcaldesa.

Por tanto, el portavoz de Vox ha insistido en que relevar o no a Mazón es algo que debe de "valorar el Partido Popular": "Ellos tienen que valorar si es el momento de hacer un cambio. No somos nadie para entrar a valorar si deben continuar con Carlos Mazón en la dirección de su partido o no. Es una cuestión interna del PP".