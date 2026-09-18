Llorca, preguntado por los plazos del PP para confirmar su candidatura: "Debe llamar al señor Feijóo"

Archivo - Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), junto al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha declinado pronunciarse respecto a los plazos para que la dirección de su partido confirme su posible candidatura por la formación a las próximas elecciones autonómicas y, tras preguntarle una periodista por este asunto, ha afirmado sobre el presidente nacional de los 'populares': "Yo creo que debe llamar al señor [Alberto Núñez] Feijóo. Muchas gracias".

En estos términos se ha expresado el jefe del Consell este viernes en El Campello (Alicante), durante una visita a los talleres de TRAM d'Alacant, al ser interrogado sobre si le gustaría que fuera ratificado como candidato antes de la celebración, del 28 al 30 de septiembre, del Debate de Política General en Les Corts Valencianes, su primero al frente del gobierno valenciano y el último de la legislatura.

Pérez Llorca ya manifestó el pasado viernes en la localidad alicantina de Elche, tras ser preguntado por su futuro político, que seguía contando "con el mismo respaldo" de su partido y afirmó: "¿Cómo no me voy a sentir respaldado si fue el propio Feijóo el que me pidió que fuese 'president' de la Generalitat?".