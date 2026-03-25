Llorca, en la presentación del libro de Rajoy: "La política es mucho mejor cuando lo hacen personas buenas y nobles"

Presentación libro de Mariano Rajoy - PPCV

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido en Torrent (Valencia) a la presentación del libro del expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy, 'El arte de gobernar'. En el evento, el líder de los 'populares' valencianos ha afirmado que "la política es mucho mejor cuando la hacen personas buenas y nobles", en referencia al político gallego.

En el acto de presentación, que ha tenido lugar en la Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent, se ha desgranado que esta obra no plantea un programa político ni un relato autobiográfico al uso, sino una síntesis de principios y reflexiones sobre el ejercicio del poder y la política como servicio público, ha apuntado el PPCV en un comunicado.

La obra se trata de un ensayo de reflexión política que, en opinión de Pérez Llorca, "permite entender lo que se necesita hoy en día para gobernar". El presidente del PPCV ha contado cómo Rajoy y él se conocieron en un mitin a los pies del Puig Campana en 2015, cuando el primero acababa de ser elegido alcalde de Finestrat (Alicante).

En aquel momento, Pérez Llorca se encontró con "una persona afable, humana, cercana, sencilla y de nivel intelectual, formación y trayectoria, al que hoy ponemos mucho más en valor a la vista de cómo están gobernando España", ha señalado.

Sin querer hacer spoiler, ha comentado que lo que más le gusta del libro es que la "sencillez personal" de Rajoy se ve reflejada en el ensayo, en el que "hay reflexiones profundas con un lenguaje directo y cercano, y eso también es un arte". "Mal gobernante es aquel que cree saberlo todo y no equivocarse nunca", "Si careces de capacidad de sufrimiento, no te dediques a la política" o "Promete poco y, si lo haces, cúmplelo", entre sus ideas favoritas.

En el libro, Pérez Llorca ha hallado también una mirada hacia los jóvenes, en defensa de aquellos valores que el populismo cuestiona hoy en día como nuestra democracia y nuestras instituciones. Frente a ciertas tendencias, "hay que tener dirigentes valientes, que hablen claro, como hizo Rajoy", ha concluido el presidente del PPCV.

Por su parte el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha agradecido a Pérez Llorca que le distinga con su presencia. En su "opinión sincera de observador no demasiado imparcial", ha asegurado que el dirigente valenciano "está haciendo las cosas con mucha sensatez, que hoy es la mayor reivindicación de la sociedad española".