Llorca preside en Alicante un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Archivo - Juanfran Pérez Llorca en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, presidirá en Alicante un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Según ha informado la Generalitat, Llorca presidirá este acto, a las 12 horas, en la Delegación del Consell en Alicante, en la Casa de Brujas ubicada en la Avenida del Doctor Gadea.

Por su parte, el Ayuntamiento de València se ha sumado al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril. Tendrá lugar a las 12 horas en el consistorio.

A esta convocatoria también se ha unido el Ayuntamiento de Alicante, que llama a guardar tres minutos de silencio a las 12 horas de este lunes a las puertas del edificio consistorial en señal de duelo por la tragedia ferroviaria de Adamuz.