Llorca promete no parar de reivindicar al Gobierno infraestructuras para la Comunitat: "Nos va a seguir dejando solos"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 1 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha prometido seguir reivindicando ante el Gobierno de España las infraestructuras que necesita la Comunitat Valenciana y ha cargado contra la "dejadez" del Ejecutivo central hacia la región, una situación que ha vinculado a la "intencionalidad maliciosa política" de la izquierda "porque aquí no gobierna el 'sanchismo'". "Nos van a seguir dejando solos", ha augurado.

De este modo lo ha manifestado en la sesión de control de este miércoles en Les Corts, en respuesta al síndic de Vox, José Mª Llanos, que le ha instado a tomar "las medidas necesarias para invertir en las infraestructuras valencianas que nos son propias" y le ha preguntado cómo piensa actuar al Consell ante el "abandono" del Gobierno en esta materia. "Nos importa mucho qué va a hacer para denunciar esa persecución a los valencianos", ha indicado.

Llanos ha aprovechado para denunciar la "traición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los afectados por la dana con "la negación de las ayudas a fondo perdido", pero también por la "dificultad que impone para sacar adelante servicios sociales, sanidad, vivienda y, por supuesto, también en infraestructuras ferroviarias y la red de carreteras". "El PSOE, el príncipe de la mentira, está hundiendo España, está castigando a la Comunidad Valenciana porque los valencianos no le quieren", ha sostenido.

Sin embargo, particularmente ha hecho hincapié en el estado "decadente" de la "abandonada" red ferroviaria y de carreteras y ha avisado de que la situación es "aún más sangrante" a causa del ministro de Transportes, Óscar Puente, "todo un experto en armonía que dedica mucho tiempo a lavarle la cara a Pedro Sánchez, pero no le queda tiempo para hacer su trabajo". "Y lo tenía bien fácil porque su antecesor era nada menos que --José Luis-- Ábalos", ha añadido.

El síndic de Vox ha denunciado la falta de inversiones y el grado de ejecución de obras por parte del Ejecutivo central, lo que "ha perjudicado muy gravemente" a la Comunitat Valenciana y ha provocado un "impacto negativo en el turismo y pérdida de competitividad económica". "Usted también tiene su responsabilidad en las carreteras que son titularidad de nuestra región, que también requieren más inversión", ha apuntado a Llorca, al que ha instado a "exigir al Gobierno socialista que deje de perseguir a los valencianos".

UNA REALIDAD "QUE NO SE PUEDE ESCONDER"

En su turno, el 'president' de la Generalitat ha afirmado que coincide con Llanos en que "jamás habíamos visto a un Gobierno de España discriminar tanto a una tierra" como la Comunitat. "Esa es una realidad que no se puede esconder, que nadie puede disfrazar hoy en ningún debate, porque los valencianos y las valencianas lo vemos todos los días, en las vías del tren, en las carreteras, en los aeropuertos y, sobre todo, en las necesidades de las infraestructuras hídricas que se necesitan después de una dana", ha enumerado.

Además, Pérez Llorca ha cuestionado que, cuando "más dinero hay para invertir, sea cuando un Gobierno decide invertir menos en nuestra región". "Y por eso nos encontramos que hoy ir en tren València-Madrid ya no hay alta velocidad, se reduce la velocidad a 30 kilómetros por hora. Un joven con un ciclomotor de 49 va a la misma velocidad que el AVE hoy que va de València a Madrid. O el plan de Cercanías, que lo dan por finalizado y resulta que más de la mitad de las obras se han quedado por ejecutar", ha ejemplificado.

Mientras, ha avisado de que la falta del soterramiento de las vías en Alfafar "ha causado ya 77 fallecidos y que el Gobierno de España no atiende, pero en cambio sí que atiende a otros, a los de Cataluña". "¿Por qué? Porque el Gobierno sabe que tiene sus votos gratis y que, cuando tiene que negociar alguna cuestión, lo único que hace es prometer o hacer inversiones, especialmente en Cercanías en Barcelona, y deja abandonadas la Comunidad Valenciana", ha añadido.

Llorca también ha censurado que, dos años después de la dana, los Cercanías "siguen sin circular entre Buñol y Utiel". A su juicio, "todo este lado de la bancada" de la izquierda --PSPV y Compromís-- "es un voto cautivo y es un voto fijo para Pedro Sánchez".

"TAMBIÉN TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS"

Dicho esto, el 'president' de la Generalitat ha avisado a Vox de que desde el Ejecutivo central "nos van a seguir dejando solos en la reconstrucción y en las obras de infraestructuras que necesitamos". "Nosotros aquí venimos y lo reivindicamos, y le doy la razón, pero también trabajamos todos los días", ha valorado, y ha citado ejemplos de actuaciones realizadas por el Consell tras la dana en Godelleta, Alcàsser, Picassent, Catarroja o Algemesí.

"¿Y sabe por qué lo hemos hecho?", ha preguntado Llorca a Llanos, para seguidamente contestar que porque la Comunitat Valenciana ha tenido "estabilidad y presupuestos, lo que no tienen ellos" en el Gobierno de España. En este punto, ha aprovechado para dar "las gracias" a Vox, "porque apoyaron unos presupuestos con diferencias que teníamos y que tenemos, pero priorizaron la estabilidad y la reconstrucción y yo les doy públicamente las gracias".

"Quedan muchas cosas por hacer y las seguiremos reivindicando y seguiremos demostrándoles que, si nos hiciesen aportaciones económicas como merecemos, nosotros volveríamos a demostrar esa estabilidad y esa solvencia ayudando a los municipios afectados", ha apostillado, y ha considerado "una pena que los municipios afectados por la dana tengan el dinero en el banco porque no tienen capacidad".

También ha lamentado que desde la Generalitat "hayamos cumplido nuestra parte de las obras de ejecución", pero desde el Gobierno "no nos quieran dar un euro para seguir". "Es todo intencionalidad maliciosa política que tiene la izquierda y que tiene Pedro Sánchez para castigar a todos los valencianos porque aquí no gobierna el 'sanchismo'. Esa es la realidad", ha zanjado.