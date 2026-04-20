Llorca, sobre la regularización de personas migrantes: "Es obvio que las cosas no se han hecho bien"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado sobre el proceso de regularización de personas migrantes que "es obvio que las cosas no se han hecho bien y no se han organizado bien".

En estos términos se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, tras asistir a la I Muestra Olis d'Alacant, en el mismo día en el que oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno con citas presenciales.

El jefe del Consell ha abundado en que el "interés" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no es una regularización como tal", sino que "busca otros fines, sobre todo más pensando en cuestiones electorales".

"Yo ya he mostrado mi rechazo a ese procedimiento de regularización y yo creo que hay que ayudar a los inmigrantes, claro que sí, pero hay que hacer políticas efectivas en los países de origen y firmar convenios allí y apostar por la formación y que las personas que vengan aquí tengan la formación necesaria para poder encontrar la mejor prestación social que existe en el mundo, que es un trabajo", ha sentenciado.