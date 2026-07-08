Llorca reitera el compromiso "total y absoluto" del Consell con las infraestructuras educativas de la Comunitat

Pérez Llorca durante su visita al CEIP Sant Joan de Moró - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 8 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado el compromiso "total y absoluto" del Consell con las infraestructuras educativas de la Comunitat Valenciana con una inversión total de 1.410 millones de euros hasta 2029, que facilitarán una educación de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades de todos los alumnos.

El máximo representante del Ejecutivo valenciano ha asegurado que este Consell "sí que cumple con las necesidades de los alumnos y la comunidad educativa", y ha recordado que desde 2024, la Generalitat ha ejecutado el 76 por ciento del presupuesto destinado al Plan Edificant, frente al 24,6 % de las dos las anteriores legislaturas.

Así lo ha manifestado durante la visita al CEIP Sant Joan de Moró, un centro educativo de nueva construcción que entrará en funcionamiento durante el curso 2026-2027 y que supone una de las principales inversiones educativas realizadas en este municipio de la Plana Alta, que ha contado con una dotación próxima a los 8 millones de euros.

Asimismo, ha concretado que el plan de inversiones en infraestructuras educativas contempla 830 millones de euros al 'Pla Edificant', 400 millones de euros a inversiones directas de la Generalitat y 40 millones de euros al Plan Recole, para actuaciones de modernización en colegios de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial a través de los ayuntamientos.

También ha precisado que incluye 140 millones de euros para el Plan Edu Clima, de los cuales dos millones estarán destinados específicamente a centros afectados por la dana, con el objetivo de climatizar el 100 % de las aulas y centros docentes de la Comunitat Valenciana.

Durante la visita al nuevo CEIP de Sant Joan de Moró, cuya recepción se firmó el pasado 2 de julio, Pérez Llorca ha comprobado el resultado de las actuaciones ejecutadas dentro del 'Pla Edificant', que han permitido sustituir las antiguas instalaciones y mejorar la calidad educativa del municipio mediante la construcción de un moderno centro adaptado a las demandas actuales de la comunidad educativa.

El nuevo CEIP Sant Joan de Moró, según ha precisado, constituye el principal recurso educativo del municipio y concentra la escolarización de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, dispone de espacios modernos, accesibles y preparados para ofrecer una enseñanza de calidad en un entorno adecuado para el alumnado y el profesorado.

Con esta actuación, Pérez Llorca ha subrayado que la Generalitat reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas y con la creación de espacios que favorezcan una educación de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades de toda la comunidad escolar.

Además, ha defendido que este nuevo colegio es "una apuesta para que los niños de Sant Joan de Moró tengan los mismos servicios y la misma calidad educativa que cualquier alumno de la ciudad" y ha subrayado que la colaboración entre administraciones autonómica y local "garantiza que los proyectos salen adelante y demuestra que, con gestión y compromiso, los proyectos importantes llegan a todos los municipios".