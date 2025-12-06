Llorca reivindica la vigencia de la Constitución: "Debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la toma de posesión de su cargo, en el Palau de la Generalitat, a 4 de diciembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reivindicado la "fortaleza y vigencia" de la Constitución Española el día en que se conmemora el cuadragésimo séptimo aniversario de la Carta Magna de 1978 y ha asegurado que esta "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y futuro como país".

Así lo ha expresado el jefe del Consell en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de la red social 'X', en la que ha recordado que hoy se celebran "47 años de la Constitución, el gran acuerdo que consolidó la libertad, la igualdad y la convivencia democrática".

Pérez Llorca ha subrayado que la Carta Magna ha demostrado durante este tiempo "su fortaleza y su vigencia" y por eso mismo ha indicado que la misma "debe seguir siendo la base sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro como país".

Precisamente, este mismo sábado el 'president' de la Generalitat tiene previsto participar en el acto conmemorativo del Día de la Constitución que se celebra en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

Desde la Generalitat Valenciana, en un mensaje en esta misma red social, se han sumado a conmemorar este día. "Hoy celebramos los 47 años de la Carta Magna, base del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y las libertades públicas de todos los españoles y españolas", señala la Administración autonómica.

En esta línea, la Generalitat resalta en su publicación con motivo del Día de la Constitución el artículo 47 de la Carta Magna, que recoge: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

"Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", continúa el texto.