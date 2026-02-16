Llorca responderá en su primera sesión de control en Corts a la polémica de las VPP, Mazón y sus compromisos de Gobierno

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en los pasillos de Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá esta semana en su primera sesión de control en Les Corts Valencianes a preguntas sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) tras la polémica de la promoción Les Naus de San Juan de Alicante, así como al hecho de "mantener el mismo gobierno" que su antecesor, Carlos Mazón, y sobre el cumplimiento de sus compromisos de Gobierno.

Será la primera vez que Llorca (PP) comparezca como jefe del Consell en una sesión de control ante el pleno de Les Corts, más de dos meses después desde que tomara posesión como jefe del Consell tras la dimisión del 'expresident' Carlos Mazón. La última sesión fue a mediados de octubre, con Mazón todavía al frente de la Administración autonómica.

Pérez Llorca acudirá de nuevo al parlamento valenciano, donde hasta hace unos meses ejercía como síndic del PP, pero lo hará ahora como 'president' de la Generalitat tras ser investido a finales de noviembre gracias a los 40 votos de su partido y los 13 de Vox.

Desde el PSPV, José Muñoz cuestionará a Llorca sobre si "lo que ha ocurrido en Alicante con la adjudicación de vivienda pública representa su modelo de política de vivienda". Y Joan Baldoví (Compromís) le interrogará si "considera que mantener el mismo gobierno que Carlos Mazón es lo que necesitaban los valencianos y las valencianas".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, preguntará al 'president' de la Generalitat sobre "qué balance realiza del cumplimiento de sus compromisos de Gobierno tras casi 80 días desde su toma de posesión".

ORDEN DEL DÍA

El pleno de Les Corts de esta semana, el primero del nuevo periodo de sesiones iniciado el lunes 9 de febrero, comenzará el miércoles con el juramento o promesa de la nueva diputada del PSPV Raquel Cámara, que entra en la cámara autonómica en sustitución de Sonia Borruey tras haber sido nombrada esta última directora general de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA).

Seguidamente tendrá lugar la comparecencia del 'president' de la Generalitat para responder a las preguntas de interés general para la Comunitat Valenciana formuladas por los grupos parlamentarios y las interpelaciones a los consellers. En este caso, el titular de Sanidad, Marciano Gómez, será cuestionado por el PSPV sobre la política general de su departamento respecto a la reutilización de material sanitario de un solo uso y por Compromís sobre las concesiones administrativas sanitarias.

A continuación se debatirá y votará el dictamen del proyecto de ley de creación del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia y tendrá lugar el debate de totalidad del proyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). El PSPV y Compromís han presentado enmiendas a la totalidad.

El punto octavo será las propuestas de creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de la promoción de viviendas protegidas de la cooperativa Residencial Les Naus en la ciudad de Alicante. El PSPV, Compromís y Vox han presentado sendas iniciativas, pero salvo sorpresa solo saldrá adelante la de la formación de Santiago Abascal, ya que el PP avanzó esta pasada semana su apoyo.

El pleno de Les Corts también procederá a la elección de los vocales del Consejo Valenciano de Transparencia y a las presidencias de los consejos sociales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Universidad de Alicante (UA). También elegirá a los vocales en representación de los intereses sociales de los consejos sociales de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y a los propuestos por los grupos parlamentarios.

Respecto a la toma en consideración de proposiciones no de ley (PNL), la cámara debatirá esta semana una iniciativa del PP sobre la mejora, el mantenimiento y el incremento de las inversiones ferroviarias; una del PSPV sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España; una de Compromís sobre la dimisión de Carlos Mazón como diputado de Les Corts; y una de Vox sobre el "problema" de la okupación e inquiokupación.

EL ESTATUTO DE 'EXPRESIDENTS' SE QUEDA FUERA

En cambio, el primer pleno del año no incluirá la toma en consideración de la PNL de Compromís para reformar el Estatuto de Expresidentes, con la que pretendía evitar que los exjefes del Consell como Mazón tengan derecho a un puesto como miembro nato en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) con un sueldo anual de alrededor de 75.000 euros, además de quitarles otros privilegios. El pleno del Consell emitió el pasado lunes criterio desfavorable a esta propuesta.

Tras la sesión de este miércoles y jueves, el resto de plenos ordinarios de Les Corts serán el 4 y 5 de marzo, el 25 y 26 de marzo, el 31 de marzo y 1 de abril, el 14 y 15 de abril, el 29 y 30 de abril, el 6 y 7 de mayo, el 20 y 21 de mayo, el 3 y 4 de junio, el 17 y 18 de junio, y el 1 y 2 de julio, con la posibilidad de celebrar uno 'escoba' antes de finalizar el periodo parlamentario en verano.