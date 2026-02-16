Bernabé pide a Llorca que cese de sus cargos a Barcala en su primera sesión de control y que "quite el escudo" a Mazón

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García, en imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que en su primera sesión de control en Les Corts cese de todos sus cargos al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y, de paso, "quite el escudo" al 'expresident' Carlos Mazón --diputado y aforado--.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir la inauguración de la XVIII Semana de la Economía de Alzira.

La delegada, preguntada por qué es lo que espera esta semana de la primera sesión de control al nuevo presidente de la Generalitat, ha dicho: "Lo primero que espero es que Llorca anuncie que va a pedir la dimisión y que va a cesar de todos sus cargos orgánicos al alcalde de Alicante" tras la polémica en las adjudicaciones de viviendas de protección pública edificadas sobre suelo municipal en Playa de San Juan.

Además, la delegada espera que Llorca traslade a la ciudadanía "que va a tomar las medidas oportunas y decentes de un gobierno de la Generalitat, que ya sabe toda España que se dedica a hacer del problema de la vivienda una corruptela de colegas y de amigos".

"Espero --ha resumido-- que su primera intervención en el Parlamento valenciano sea para anunciar que Barcala tiene que cesar de todos sus cargos y para que le pida el acta".

Al respecto, Bernabé ha criticado que el PP cambiara la ley en la Comunitat "para que las empresas privadas pudieran construir vivienda pública al doble de precio que la vivienda que construye la Administración". "Y esto es algo que yo se lo he explicado también a María José Catalá en València, que es la ciudad más tensionada de la Comunidad por el precio de la vivienda y del alquiler".

Ante esta situación, Bernabé ha pedido: "Dejen ya el hecho de que la vivienda sea un negocio o un chanchullo para colegas". "Lo que tiene que hacer Llorca es anunciar en su primer día en Corts que Barcala cesa en sus cargos orgánicos. Y, de paso, si a Mazón le quitan ese escudo que le han puesto de aforado perpetuo, pues también estaría mejor", ha aprovechado para reclamar la delegada.