Llorca responderá esta semana en Les Corts a preguntas sobre su "inacción", necesidades de los valencianos e inmigración

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, responderá en la sesión de control de esta semana en Les Corts Valencianes a preguntas sobre su "inacción ante los escándalos" de la Administración autonómica, sobre si su Consell "está respondiendo a las necesidades de los valencianos" y sobre el "colapso de nuestro Estado del bienestar causado por la inmigración masiva".

De un lado, el síndic socialista, José Muñoz, cuestionará al jefe del Consell sobre si "considera que su inacción ante los escándalos de la Generalitat está dañando la reputación de la Comunitat Valenciana".

Mientras, el de Compromís, Joan Baldoví, le preguntará sobre si cree que "su gobierno, el mismo de --su antecesor en el cargo-- Carlos Mazón, está respondiendo a las necesidades de los valencianos y valencianas".

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, interrogará a Pérez Llorca sobre qué medidas va a llevar a cabo el Consell "frente al colapso de nuestro Estado del bienestar causado por la inmigración masiva".

El pleno de Les Corts de esta semana debatirá la convalidación o derogación del decreto ley de modificación de la ley por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, en materia de deducciones autonómicas por gastos sanitarios y por la práctica de actividades deportivas y saludables, así como la del decreto de modificación de la ley por la que se regula el tramo autonómico del IRPF y de los restantes tributos cedidos, para la creación de una deducción por gastos vinculados al fomento y a la formación musical.

También irá al pleno la toma en consideración de la proposición de ley valenciana de meteorología, presentada por Compromís, y la propuesta de creación de una comisión de investigación para conocer el paradero de los fondos recaudados por la asociación juvenil Revuelta para ayudar a afectados por la dana y que presuntamente han sido desviados, presentada por el PSPV.

Respecto a las proposiciones no de ley (PNL), los grupos debatirán la toma en consideración de una sobre la falta de examinadores de la DGT (PP), otra sobre la creación de un cuerpo de inspectores en materia de vivienda para prevenir e investigar fraudes en la adjudicación de viviendas de protección pública (PSPV), otra sobre medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra contra Irán (Compromís) y otra sobre la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público (Vox).

Además, tendrán interpelaciones el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, sobre la política general de su Conselleria respecto a la situación sanitaria de la Comunitat Valenciana; el Consell en general sobre su política en relación con la recuperación de la zona afectada por la dana del 29 de octubre de 2024; y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, respecto a la compra de vivienda por parte de extranjeros.

El pleno también escuchará el dictamen de la Comisión de Estatuto de los Diputados sobre la compatibilidad de la diputada socialista Raquel Cámara, que entró en la cámara autonómica hace poco más de un mes en sustitución de Sonia Borruey, tras haber sido nombrada esta última directora general de la empresa municipal Gestión y Servicios de la localidad valenciana de Paterna (GESPA). Cámara es también la secretaria comarcal del PSPV en el Valle de Ayora-Cofrentes.