Llorca responderá en la sesión de control a preguntas de los "escándalos" del Consell y los problemas de los valencianos

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se enfrentará en la sesión de control del pleno de Les Corts de la próxima semana a preguntas sobre los "escándalos" del Consell, los problemas de los valencianos y el "abandono" del Gobierno a las infraestructuras de la Comunitat.

Durante la sesión de control, que tendrá lugar el próximo miércoles, el síndic del PSPV, José Muñoz, preguntará a Llorca si "en relación con los escándalos que rodean a su Consell, piensa adoptar alguna medida".

Joan Baldoví (Compromís) cuestionará al jefe del Consell si "cree que su gobierno, el mismo que el de Carlos Mazón, está solucionando los problemas de los valencianos y valencianas".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, se interesará por "cómo piensa actuar el Consell ante el abandono, por parte del Gobierno de la nación, de las infraestructuras en nuestra comunidad".

El pleno de la próxima semana, que adelanta un día al celebrarse el martes y miércoles, debatirá la convalidación o derogación del decreto ley del Consell por el que se modifica la ley del patrimonio cultural valenciano y del dictamen de la Comisión de Familia, Política Social e Igualdad sobre el proyecto de ley para la mejora de la renta valenciana de inclusión.

También figura en el orden del día la toma en consideración de la proposición de ley por la que se modifica la ley de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana para el reconocimiento de la pesca artesanal profesional en l'Albufera, presentada por Compromís, y la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en la prestación de los servicios privatizados dentro del sistema público de sanidad que ponen en riesgo la salud de los valencianos, presentada por el PSPV.

Respecto a las proposiciones no de ley (PNL), el pleno debatirá la toma en consideración de una del PP sobre la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), una del PSPV sobre las medidas en materia de vivienda, una de Compromís sobre la Cámara de Comercio de Alicante, una de Vox sobre aplicar medidas urgentes "frente al aumento de la inmigración masiva y sus negativas consecuencias" y una de Compromís sobre las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán.