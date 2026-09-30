Llorca reta a llevar el dosier al juzgado: "Si no lo hacen es porque o están mintiendo o saben que no hay nada"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que está "súper tranquilo" respecto a la existencia de un dosier sobre él y su entorno y tampoco está preocupado por lo que pueda pensar 'Génova', ya que la semana pasada estuvo hablando con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo que le trasladó es que el partido en la Comunitat "siga trabajando así".

Además, ha retado a quien tenga ese dosier a llevarlo a la justicia. "Si alguien dice que tiene un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista".

Así lo ha expresado el jefe del Consell a preguntas de los medios después de que el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, haya anunciado que su grupo ha recibido este mismo miércoles el dosier en el que se hablaría de presuntas irregularidades y "sospechas de corrupción" que afectarían a Pérez Llorca, y a su entorno, por lo que ha asegurado que lo analizarán durante los próximos días para "estudiar todas las posibilidades judiciales" por si los hechos son constitutivos de delito.

Al respecto, el 'president' ha replicado que "el tema del dosier se puede arreglar fácil". "Parece ser que hay un dosier por ahí que va en mi contra. Por lo tanto, tendrán que entender que al último que le llegarás a mí, ¿no?", ha ironizado.

Además, ha retado a que "si alguien de verdad lo tiene, lo que tiene que hacer es llevarlo al juzgado y que se investiguen todos los hechos".

"Yo es que estoy tan tranquilo que si alguien dice que tiene un dosier o un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y que lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado tanto el Partido Socialista".

"Yo estoy cansado de las 'leires', de los dosiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades, de los extorsionadores. Yo a ese juego no voy a entrar", ha manifestado.

SI SE LO DAN, ÉL MISMO LO PRESENTA "PERSONALMENTE"

El presidente del PP ha recalcado que quiere dejar "bien claro" que si a él le dan el dosier, él mismo lo presenta "personalmente" en el juzgado. "Para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo", ha insistido.

En este punto, ha aseverado que "en la política todo no vale". "Y esto de dañar siempre la imagen de una persona o atentar contra la vulnerabilidad de tu familia, o de tus familiares, o de tus amigos, porque quieres sacar rédito político, me parece de una majeza moral y me parece de una tristeza que me motiva para seguir en política. Yo me presenté política hace muchos años porque creo que lo que tenemos que hacer los políticos es trabajar para mejorar la vida de las personas. Y cuando ves esas actitudes me motivan para seguir trabajando para que ese tipo de políticos no gobierne las instituciones", ha afirmado.

Preguntado si le preocupa lo que pueda pensar de este asunto la dirección nacional del PP, ha contestado: "Para nada. Yo hablo con Feijóo. La semana pasada estuve hablando con él y a mí lo que me traslada mi partido es que sigamos trabajando así, que sigamos centrados en las personas, que sigamos siendo el partido mayoritario en la Comunidad Valenciana y que ofrezcamos proyectos de futuro, como yo es lo que intenté y presenté en el pasado Debate del Estado de la Comunitat", ha concluido.