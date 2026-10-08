Llorca reta a PSPV y Compromís a llevar a Fiscalía "todo lo que quieran, porque se archivará"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el síndic del PSPV, José Muñoz, en la sesión de control en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado que la Fiscalía haya pedido archivar una querella interpuesta contra él por la entrada que recibió para asistir a la final del Mundial de fútbol y ha avisado al PSPV y Compromís de que no "encontrarán nada" en este asunto ni en el dosier en el que supuestamente se recogen presuntas irregularidades sobre él y su entorno: "Pueden llevar todos los que quieran, porque se archivarán".

Así lo ha manifestado durante la sesión de control de este jueves en Les Corts, después de que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, le haya preguntado cómo valora "que exista un dosier con presuntas irregularidades y corruptelas del 'president' de la Generalitat y de su entorno más próximo".

Llorca ha afeado a Compromís que vaya "a rebufo" del PSPV, que fue quien "sacó" este documento y dijo "que las acusaciones que habían hacia mi persona eran tan graves que tenían que llevarlo de inmediato a la Fiscalía". Por ello, ha emplazado a Baldoví a preguntarle "a sus socios" si lo han puesto ya en conocimiento del ministerio público.

Además, ha señalado que esta semana los socialistas "dijeron que añadirían --el asunto de-- las entradas del Mundial" de fútbol, pero ha advertido al PSPV de que tendrá que "cambiar el argumentario porque se ha archivado esta mañana por parte de la Fiscalía". "Se lo pongo fácil: no lleven un dosier, lleven 21, no encontrarán nada", ha garantizado a los grupos de izquierda.

"Denunciaron lo de mi mujer y se ha archivado, me denunciaron por el Mundial y se ha archivado. Y pueden llevar todos los dosieres que quieran, porque se archivarán. Porque nosotros no somos un partido político que utiliza las cloacas, los dosieres y los informes para dañar la imagen de nadie, que eso es lo que pretenden", ha replicado.

Dicho esto, el jefe del Consell ha deslizado que a socialistas y Compromís "ya les falta solo pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la jueza de Extremadura", ha afirmado tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recoge el testimonio de una testigo que aseguró que la 'trama Leire' le habló de "eliminar" a la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha hecho entrega al 'president' de la Generalitat, al finalizar el turno del portavoz de Compromís en la sesión de control, del dosier en el que se recogen las supuestas irregularidades de él y su entorno.

El PSPV anunció la semana pasada que interpondría una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras haber recibido este documento, a raíz de "la gravedad de los hechos recogidos" en el mismo.