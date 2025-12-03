Llorca se reúne con los miembros de su Consell

Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y del vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez. - GVA

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este miércoles una ronda de reuniones con cada uno de los miembros de su Consell tras anunciar la composición del Gobierno valenciano.

Pérez Llorca se ha reunido con el nuevo conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, que asume también las competencias de Simplificación Administrativa, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Esta ronda de contactos ha continuado en la tarde de este miércoles con la reunión con la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Posteriormente, Pérez Llorca se ha reunido con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que recupera las competencias en materia de Energía.

Asimismo, el president de la Generalitat ha recibido al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y después a la titular de la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. También se ha reunido con el conseller de Emergencia e Interior, Juan Carlos Valderrama.

Igualmente, Pérez Llorca ha mantenido sendos encuentros con el nuevo portavoz y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina y con la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

Por último, el president se ha reunido con la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí, y ha cerrado esta primera ronda de contactos con la reunión con la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano y con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez.