Llorca: "Seguir albergando la última prueba de MotoGP es un reconocimiento a cómo se organizan eventos en la Comunitat"

Carrera de MotoGP - GVA

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor que Moto GP Sports Entertainment Group, empresa organizadora de MotoGP, haya confirmado que el Circuit Ricardo Tormo volverá a acoger en 2027 la última prueba del Mundial de Motociclismo, lo que supone "un claro reconocimiento a cómo se organizan los eventos deportivos en la Comunitat Valenciana".

El jefe del Consell ha destacado en un comunicado la labor desarrollada por los responsables deportivos del Consell "y de todas las personas que trabajan para que en nuestra tierra se sigan haciendo campeonatos de este nivel", con los que "volvemos a ser el epicentro de la organización de eventos a nivel mundial".

La confirmación de la empresa organizadora de MotoGP "es una gran noticia para los moteros y para toda la Comunitat Valenciana", que se produce mientras el trazado valenciano se prepara para albergar la última prueba del Mundial de este año, que tendrá lugar entre el 27 y el 28 de noviembre.

El Circuit Ricardo Tormo se ha convertido ya en un clásico de los finales de temporada en MotoGP, donde los miles de personas que pueblan las gradas del trazado de Cheste han sido testigos de numerosos títulos y carreras épicas.