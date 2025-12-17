Llorca subraya a Sánchez la "necesidad imperiosa" del trasvase Tajo-Segura para no poner en peligro la huerta alicantina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante una reunión, en el Palacio de La Moncloa. - Alberto Ortega - Europa Press

El 'president' ve "poca voluntad de diálogo" del Ejecutivo central en materia de agua

MADRID/VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "necesidad imperiosa" de continuar garantizando el trasvase Tajo-Segura para la zona sur de la Comunitat Valenciana, en concreto para la comarca de la Vega Baja, con el fin de no "poner en peligro toda la huerta alicantina".

Asimismo, ha puesto de relieve "el problema" que, a su juicio, existe por los caudales ecológicos y, ante esta situación, ha solicitado que se active una Comisión Técnica del Agua.

Así lo ha explicado el jefe del Consell en una rueda de prensa ofrecida tras ser recibido en La Moncloa por Sánchez, al que ha hecho llegar las principales reivindicaciones de la Comunitat Valenciana.

En materia de agua, Pérez Llorca ha visto en esta reunión "poca voluntad de diálogo" de Pedro Sánchez. Él --ha explicado el mandatario valenciano-- ha incidido en que el Ejecutivo central está haciendo una apuesta por el agua desalada y por una "desaladora importante" en Torrevieja que va a permitir ese abastecimiento de agua.

Por su parte, el dirigente autonómico ha remarcado que "hay un problema con el aumento de los caudales ecológicos que está imposibilitando que el agua llegue al Segura y eso se tiene que solucionar".

En este punto, ha informado de que ha abogado por una Comisión Técnica del Agua donde se elaboren informes por parte de especialistas y que, en base a ellos, "se establezca cuál es el caudal ecológico y no en reglamentos que han sido aprobados y que consideramos desde la Comunitat Valenciana que no ha habido ese rigor técnico".

CANALIZACIÓN SIN REALIZAR

Llorca ha agregado que también "ha intentado hacer ver" a Sánchez que "por mucho que se apueste por la desaladora de Torrevieja, en el caso de la Comunitat Valenciana, si la instalación para canalizar esa agua desalada no está hecha --supone una inversión de más de 600 millones-- y ya no nos llega agua del trasvase, pues estamos poniendo ya en peligro toda la huerta alicantina".

"Son muchos puestos de trabajo y es una pérdida millonaria para nuestra provincia", ha advertido el 'president', que ha insistido en que "si se quisiese hacer la apuesta por la desaladora, lo que no se puede es recortar el trasvase hasta que la instalación esté en funcionamiento y esté llegando el agua a los regantes".