Lluís Vidaña gana la IV edición de CirculArt con una obra de pintura fosforescente sobre el medio marino

El artista Lluis Vidaña gana la 4ª edición de CirculArt con una obra realizada con pintura fosforescente - CIRCULART

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

València ha sido el escenario de la exposición y la gala de entrega de los Premios de la cuarta edición de CirculArt, organizada y promovida por ERP España, que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre el impacto de los residuos a través del arte. En esta ocasión, el primer premiado ha sido Lluís Vidaña, quien ha presentado una obra con pintura fosforescente que pone de manifiesto el impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente marino.

La jornada ha comenzado con un recorrido por las obras finalistas en el Espacio Ronda Valencia, donde se han podido visitar las 31 obras seleccionadas entre las 442 obras presentadas en esta edición. La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de mayo, refleja la versatilidad creativa del certamen, en la que la escultura ha sido la disciplina más representada, seguida de la pintura y la fotografía, según ha señalado la organización en un comunicado.

La Directora General de ERP España, Laura Alonso, ha manifestado la importancia de este certamen para reflexionar sobre los hábitos de consumo y el valor de los residuos. Además, Alonso ha señalado que Circulart se está convirtiendo en un "referente nacional" en arte y divulgación ambiental, al "crecer en impacto y participación en cada edición".

En este sentido, Alonso ha agradecido la gran participación ya que en esta edición se han presentado un 14 por ciento más de obras que en la anterior, lo que demuestra que el arte "es una herramienta poderosa para generar conciencia social".

El jurado, formado por Belén Blanco (ERP España), Gerardo Julián Esbert, el escultor barcelonés, Miquel Aparici, y el escultor y músico albaceteño, Santi Flores, ha premiado diversas obras con una dotación total de 7.200 euros.

LOS PREMIADOS

El primer premio, con 3.000 euros, ha sido para Lluis Vidaña, por su obra 'El esqueleto plástico', creada con pintura fosforescente sobre papel y tinta en metacrilato, donde el autor pone de manifiesto el impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente marino.

El segundo galardón, dotado con 2.000 euros, ha sido entregado a Johngo por su obra 'La muerte de Morfeo'. Se trata de una pieza elaborada con cartón de embalaje reciclado, que reflexiona sobre la fugacidad y la caducidad de los materiales contemporáneos frente a la perdurabilidad de los elementos clásicos.

Jason Walker ha recogido el tercer premio (1.000 euros) por su obra 'Sustain', una escultura de bronce fundida a la cera perdida que pretende plantear preguntas sobre el medio ambiente y la importancia de mantener los ciclos naturales de la vida.

El primer Accésit (600 euros) se lo han otorgado a Luis Castelo, por su obra 'Un metro cuadrado de basura', una copia inkjet con tintas pigmentadas sobre algodón y soporte de aluminio, que muestra 100 objetos de microplásticos recogidos en un metro cuadrado de la playa de Cavalleria, en Menorca.

El segundo Accésit, también provisto de 600 euros, ha sido concedido a Juan Carlos Villar, por su obra 'Velharias', realizada en tinta china sobre papel ecológico. El título, procedente del portugués, hace referencia a aquellos objetos a los que se les da una segunda vida.

Más allá de reconocer el talento, Circulart "promueve la reflexión sobre el papel del arte como motor de transformación social", al invitar a repensar los hábitos de consumo, la generación y desperdicio de residuos, y el respeto por el medio ambiente.