'Llum', la propuesta escénica para elegir a las candidatas a FFMMV 2026 con música en directo y banda sinfónica propia

La JCF y la Concejalía de Fallas de València presentan 'Llum', la propuesta escénica creada para celebrar la gala de elección de las candidatas a Falleras Mayores de la ciudad 2026.

El Roig Arena acoge el próximo sábado la cita, una "apuesta ambiciosa" para ofrecer un acto "muy novedoso, emocionante y memorable"

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Llum' es la propuesta escénica creada para la Gala de Elección de las candidatas a Falleras Mayores de València (FFMMV) 2026, "una "apuesta ambiciosa" y "conjunta" para ofrecer un acto "muy novedoso, emocionante y memorable" que contará con música en directo ofrecida por una banda sinfónica propia, conformada para esta ocasión con músicos valencianos, y un repertorio también valenciano exclusivamente y pensado igualmente para este momento.

La luz del pintor Joaquín Sorolla es la inspiradora de esta convocatoria, que cambia de ubicación y pasa del pabellón de la Fonteta de Sant Lluís al recién estrenado Roig Arena. La gala tendrá lugar en este nuevo recinto el próximo sábado 27 de septiembre a las 19.00 horas y de ella saldrán las 26 máximas representantes de las fiestas josefinas 2026, entre las que saldrán sus cortes de hornos y sus Falleras Mayores.

Así lo ha indicado este lunes el presidente de la Junta Central Fallera de València y concejal de Fallas en esta ciudad, Santiago Ballester, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar este montaje junto al maestro Quique Montesinos, responsable de la dirección musical del evento, y el bailarín Álvaro Cuenca, coreógrafo de esta convocatoria y encargado del espectáculo que ofrecerán once bailarines.

Ballester, como también han apuntado Montesinos y Cuenca, ha indicado que llegar al Roig Arena produce "vértigo" por las dimensiones de este nuevo espacio, pero se ha mostrado "convencido de que saldrá todo perfectamente". Ha afirmado que "como toda mudanza" este "cambio de escenario" se presenta como un reto "ilusionante" en el que se ha trabajo "cuidando, como siempre, hasta el mínimo detalle".

El titular de la JCF ha comentado que "al igual que se hizo en 'La Crida' este año, el acto con el oficialmente se abren cada año las Fallas desde las Torres de Serranos, en la Gala de Elección de las candidatas a FFMM de València se querido "dar un salto cualitativo" por lo que respecta a "la propuesta artística", también para estar "a la altura del gran edificio" que va a acoger esta cita.

Así, ha destacado el "nivel de emoción y cariño" con el que se espera "que el público reciba y abrace a la primera generación de falleras del Roig Arena". "Nos hemos propuesto elevar la gala a un nivel cultural que la convierta en ceremonia", ha apostillado Ballester, que ha precisado también que todo lo previsto se ha concebido conservando todo aquello que "forma parte del ADN fallero" y "con toda la elegancia, importancia, respeto y delicadeza que merecen los sueños de las 146 candidatas".

"Ellas son las protagonistas de la noche, que no quepa ninguna duda. Y todo se ha hecho pensando en ellas y para ellas, brindándoles la oportunidad de vivir en un espacio único una tarde que no olvidarán", ha dicho. El concejal ha resaltado que "el entorno peatonal del Roig Arena permitirá disfrutar mucho más de la llegada de las --actuales-- falleras mayores y sus cortes de honor" y ofrecer a todas las participantes un espacio "mucho más amplio, muy diferente, novedoso, emocionante y memorable".

Santiago Ballester ha subrayado la labor desarrollada por el equipo artístico configurado para diseñar la gala y ha afirmado que Montesinos y Cuenca son "solamente dos de las muchísimas piezas y personas claves y fundamentales que forman parte de este gran montaje". "Han sido necesarias muchas manos, colaboraciones, conversaciones y mucho asesoramiento para enriquecer" esta "apuesta ambiciosa" con la que se espera marcar "un antes y un después".

Joaquín Sorolla y las obras que conforman su 'Visión de España' son el telón de fondo de la puesta en escena de la gala. La luz esta autor y su visión de Valencia inspiran un espacio escénico diseñado por el arquitecto Nacho Fernández y construido en El Taller de Llongo con elementos de atrezzo que salen de otro taller, el de Zeta, en Ciudad Fallera.

CARGADO DE HOMENAJES

Además de avanzar detalles como estos, Ballester ha destacado que el evento estará cargado de "homenajes" dedicados al 775 aniversario de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, al 700 aniversario de la fiesta del Corpus, a los 400 años de la fiesta de los Xiquets de Sant Vicent, a los 600 de la finalización del Micalet, a los 675 del nacimiento del Padre Jofré y al centenario de la Consagración del Himno Regional.

La música se escuchará en directo bajo la batuta de Quique Montesinos, que dirigirá a una banda sinfónica creada ad hoc para esta gala y compuesta por 65 miembros de diferentes bandas de Valencia.

El repertorio musical que interpretarán lo integran veinte partituras de compositores valencianos como Óscar Navarro, Andrés Valero, Saul Gómez, el maestro Serrano o Adam Ferrero. También se tocará una partitura de la compositora Mª Teresa Andrés Blasco y se contará de nuevo con Kike Soriano, tras la versión de El Fallero que hizo para la Crida. En esta ocasión, para versionar a Nino Bravo. El cantante Javi Reig se suma a este proyecto tras haber estado durante el verano con el musical homenaje a Bravo en Madrid junto a sus compañeros de Melomans.

"PUNTOS DE EMOCIÓN"

"El guión de 'Llum' está escrito para llevar al espectador y a las candidatas a puntos de emoción muy concretos. Ahí la música juega un papel clave", ha señalado Montesinos.

Además, junto Álvaro Cuenca once bailarines profesionales, también valencianos, actuarán para combinar danza contemporánea, clásica y acrobática con el pop o el streetdance. La danza tradicional valenciana estará presente también de la mano de Les Folies de Carcaixent.

'Llum' se completará con vestuario del taller de Edgar Molina, maquillaje de Gemma Verdejo y con el cartel anunciador de la gala hecho por Javi Valiente (The Revolution), también inspirado en la luz solar y los trazos de Sorolla. Valiente ha desarrollado la imagen gráfica que estará presente en todo el espectáculo y en el programa. Se contará con las voces del actor valenciano Dani Tatay y de la periodista Paloma Insa.