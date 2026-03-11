Las lluvias causan desprendimientos en el Museo de Hogueras de Alicante y mojan figuras

Casa de la Festa - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad de Alicante han provocado que se desprenda parte de la claraboya del techo del Museo de Hogueras, ubicado en la Casa de la Festa Manuel Ricarte, y que el agua haya mojado alguna figura.

El Ayuntamiento ya ha contactado con el Gremio de Artistas para evaluar los posibles desperfectos y, en su caso, proceder a su reparación, según han indicado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Desde el consistorio han apuntado que este martes por la tarde el museo se cerró para restablecer la normalidad en el complejo y que los bomberos precintaron la claraboya y aseguraron el precinto y la zona afectada.