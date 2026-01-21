Lluvias débiles y máximas en ascenso o sin cambios este miércoles en la Comunitat Valenciana

Archivo - Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos con chubascos dispersos a primeras horas, que aumentarán de oeste a este por la tarde a muy nuboso y dejarán lluvias débiles que avanzarán desde interior alcanzando por la tarde el litoral con carácter débil y disperso a últimas horas.

Por su parte, la cota de nieve a 1.600-1.800 metros, mientras que las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas subirán o se mantendrán sin cambios, según Aemet.

De este modo, los termómetros oscilarán en Alicante de 11º a 18º, en Castelló de la Plana entre los 11º y los 16º y en València entre los 10º y los 16º. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste.