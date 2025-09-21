Las lluvias dejan 23,6 l/m2 en Vallada en una hora y comarcas del interior registran tormentas, viento intenso y granizo

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado en una hora, entre las 17.00 y las 18.00 horas, acumulados de 23 litros por metro cuadrado en la localidad valenciana de Vallada mientras que comarcas del interior de la provincia han comenzado a registrar tormentas con viento intenso y granizo.

A las 18.00 horas, según la información de Emergencias 112CV en su cuenta de X, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón no había realizado servicios relacionados con la lluvia en las últimas horas, mientras que desde el Consorcio de Valencia comunicaban intervenciones derivadas de las tormentas en las poblaciones de Moixent, Xàtiva y Genovés.

En el caso de Xàtiva, según informa el Consorcio, los efectivos han tenido que acudir al Camí de Dos Molins por un aviso recibido a las 17.16 horas por un árbol caído. Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de Xàtiva dado el tamaño del árbol, de "gran altura", sobre la calzada que ha requerido la realización de tareas de saneamiento.

Según Emergencias, con datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), las lluvias se estaban repartiendo entre las comarcas de Els Ports (Castellón) y el interior de Valencia en la última hora: Vallada ha registrado 23,6 l/m2; Rossell, 23 l/m2; Aielo de Malferit 20,6; Montesa, 18; Moixent 16 y Morella, 6,6. En las últimas cuatro, Rossell acumula 29,4 l/m2; Vallibona, 26,6; Ares del Maestrat, 14,6; Vallada los 23,6 y Aielo de Malferit, 20,6.

Por su pate, Avamet advierte de fuertes tormentas en diversas comarcas valencianas y pide precaución ya que van acompañadas de lluvia fuerte, viento intenso y, en algunos casos, granizo.

También la Dirección General de Tráfico ha pedido "especial precaución" por "intensas" precipitaciones y granizo en Valencia, en el entorno de Moixent, por ejemplo, en la autovía A-35.