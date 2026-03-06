Las lluvias dejan 37.6 l/m2 en Xert y 34.2 en Catí (Castellón)

Archivo - Lonja de Catí - TURISMO DE CASTELLÓN - Archivo

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado 37.6 l/m2 en la localidad castellonense de Xert y otros 34.2 en Catí, según los registros recabados por la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

A estos municipios les ha seguido Sant Mateu, con 31.4 l/m2 y La Pobla Tornesa, con 27.6, en Castellón. Así mismo, en la provincia de Valencia, Carlet ha anotado 5.4 l/m2; Guadassuar, 4.4; y, Catarroja, 3.6.

Por parte de los Consorcios de Bomberos municipales de Valencia y Castellón no se han registrado incidencias ni servicios relacionados con las lluvias en las últimas horas.