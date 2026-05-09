Las lluvias dejan 50,2 l/m2 en Estubeny, retrasos en Metrovalencia y más de 50 intervenciones de bomberos este sábado

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias caídas en la Comunitat Valenciana durante este sábado han dejado registros de 50,2 litros por metro cuadrado en Estubeny (Valencia), ha obligado a los diferentes cuerpos de bomberos de la Comunitat a realizar más de 50 de intervenciones y ha generado retrasos en Matrovalencia, así como la interrupción en un tramo de la línea 1 durante algo menos de una hora.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha informado de que se habían registrado 50,2 l/m2 en Estubeny, 49,5 en Navarrés, 47,6 en Alzira, 43,6 en La Barraca D'Aigües Vives y 41,8 en Anna, en la provincia de Valencia.

En la provincia de Alicante, las precipitaciones habían dejado acumulados de 42,4 en l'Atzúbia y 34,8 en Xàbia, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana.

En relación con el episodio de lluvias, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido 26 incidencias, tal como ha indicado Emergencias en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han intervenido en un total de 27 actuaciones relacionadas con las precipitaciones, mientras que en la provincia de Castellón no se han notificado servicios relacionados.

AVISO AMARILLO

También, cabe destacar que Aemet había activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este sábado. En concreto, la alerta se ha extendido por toda la provincia de Alicante, todo el litoral de Valencia y Castellón, así como el interior sur de Valencia y el interior norte de Castellón.

El aviso amarillo se ha decretado entre las 9 y las 16 horas en Valencia y Alicante, y entre las 11 y las 18 horas en Castellón. Las precipitaciones serán de intensidad fuerte y pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Dicho esto, la próxima semana subirán las temperaturas y las zonas de litoral superarán los 25°C. A partir de este sábado por la tarde, el viento en capas bajas irá girando a poniente de sur a norte, con lo que irán cesando las lluvias.

Por ello, el domingo será un día más tranquilo, con menos nubes y temperaturas máximas con ascenso notable. Aunque no se descartan precipitaciones débiles en el interior.

El giro de viento a poniente en capas bajas se va a consolidar la primera mitad de la semana que viene, por lo que las temperaturas desde el lunes superarán claramente los 25°C en el litoral y zonas próximas. Por tanto, la previsión es de temperaturas máximas durante los próximos siete días.

METROVALENCIA

Por su parte, la línea 1 de Metrovalencia se ha visto afectada por el episodio de lluvias. En concreto, debido a una avería eléctrica entre Picassent y Castelló, los trenes han circulado con retraso gran parte de este sábado.

Además, la circulación se ha visto interrumpida entre estas dos estaciones durante algo menos de una hora.