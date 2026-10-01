Las lluvias dejan acumulados de 129 l/m2 en Eslida, 112 en Xodos y 91 en Yátova

Archivo - Una persona en bicicleta bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fuerte episodio de lluvias y tormentas que está azotando a diferentes puntos de la Comunitat Valenciana durante la jornada de este jueves ha dejado un total de 129,8 litros por metro cuadrado (l/m2) en la localidad castellonense de Eslida, 112,8 en Xodos y 91,2 en Yátova (Valencia), según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Las lluvias han sido "muy irregulares" y "muy torrenciales", según Aavamet, que ha detallado que en algunas localidades han caído 80-90 mm en solo una hora. De acuerdo a la delegación valenciana de la Agencia Estatal de meteorología (Aemet), a primera hora de la tarde, en el interior de Castellón se han producido tormentas de intensidad torrencial y lento movimiento.

Pasadas las 20 horas, el organismo estatal ha explicado que están surgiendo tormentas poco organizadas durante toda la tarde, pero en zonas de paso están teniendo intensidad torrencial. Son tormentas de una duración de una hora u hora media, porque por ahora no están quedando estáticas. La más adversa afecta a la Safor, según Aemet.

En Serra, por ejemplo, se han registrado 87 l/m2; en Viver, 69; en Argelita, 65. En esta última localidad castellonense habían caído 40 l/m2 en tan solo 20 minutos a primera hora de la tarde. Nàquera, Canals y Llaurí también han sobrepasado los acumulados de 60 litros por metro cuadrado.

Cabe recordar que en todo el litoral de Castellón se prevé lluvias que puedan llegar a los 250 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 12 horas (hasta el viernes a las 11.59 horas) y de 180 l/m2 en el litoral norte de Valencia (hasta las 1.59 del viernes). Por su parte, Emergencias de la Generalitat ha alertado de la posibilidad de acumulados que pueden llegar a los 300 litros por metro cuadrado (l/m2) en la zona del aeropuerto de Castellón en este episodio de lluvias que ha llevado a decretar la alerta roja por precipitaciones y a enviar tres mensajes ES-Alert a la población.