Lluvias esta tarde, máximas en ascenso y rachas de viento fuertes en el prelitoral este martes en la Comunitat

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este martes lluvias por la tarde en una jornada en la que las temperaturas máximas subirán y habrá rachas de viento fuertes en el prelitoral, según la predicción de la Aemet.

Así, la Comunitat amanece con cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la tarde, cuando hay probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte, que no se descartan de forma dispersa en el resto.

La temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y máximas en ascenso o sin cambios con heladas débiles en puntos del interior del norte. El viento soplará flojo con intervalos de moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del prelitoral.