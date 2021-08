Las lluvias no provocan daños destacados en las fallas llegadas ya a las calles para su 'plantà'

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias registradas durante la noche y las últimas horas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana no han provocado daños destacados en los monumentos falleros llegados ya a diversas calles de la capital valenciana y de otras localidades cercanas que celebran también las Fallas, aplazadas este año al mes de septiembre como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Así lo han indicado este miércoles el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera (JCF) de València, Carlos Galiana, y el presidente de la Interagrupación de Fallas de Valencia, Guillermo Serrano. Ambos han señalado que debido a estas tormentas no constan incidentes relevantes en las piezas y partes centrales de las fallas que han sido ya trasladadas a la vía pública para su 'plantà' la próxima semana.

Carlos Galiana, que ha participado este miércoles en la presentación de los Puntos Violeta que se habilitarán en la capital valenciana por la celebración de los actos falleros 2021, ha comentado que no tiene constancia de ninguna incidencia destacada en los monumentos por las precipitaciones y el viento registrados.

Asimismo, el concejal ha apuntado que la lluvia es un elemento con el que los falleros están acostumbrados a lidiar en muchas ocasiones porque durante el mes de marzo, en el que ha habitualmente tiene lugar estas fiestas, suele darse algún episodio como este.

"Que yo sea conocedor no", ha respondido el responsable municipal preguntado por si la lluvia de las últimas horas ha ocasionado algún problema en las fallas.

"No ha habido Fallas en marzo en las que no haya llovido en algún momento y que no haya habido lluvia. Es una cuestión que sabemos todos los falleros. En Fallas nos mojamos seguro todos los años", ha agregado Carlos Galiana, que ha insistido en que este martes y miércoles "no ha habido que lamentar ningún desperfecto grave" por lo que sabe.

Por su parte, el presidente de la Interagrupación de Fallas ha manifestado también, en declaraciones a Europa Press, que no tiene constancia de ninguna incidencia registrada en las últimas horas por las tormentas y ha apuntado que nadie le ha comunicado "nada destacado" en este sentido.

Guillermo Serrano ha explicado, como también han afirmado a Europa Press fuentes de la JCF, que la mayoría de piezas que están en la calle esperando su 'plantà' se encuentran recubiertas por plásticos, una circunstancia que ha contribuido a que la lluvia no le afecte.

No obstante, han expuesto que hay piezas, como las centrales y los remates de grandes fallas que ya no están protegidas por estos plásticos y han reiterado que no constan daños en estos elementos. "La mayoría, las que están a la espera de 'plantar', están tapadas con plásticos aunque hay fallas de Especial y de Primera --las más grandes-- que ya tienen los remates y la parte central montados y están sin plásticos", ha aseverado Serrano.

El responsable de la Interagrupación de Fallas ha aseverado que este es el caso de monumentos como el de la falla Sueca-Literato Azorín o el de l'Antiga de Campanar. "Mientras no empieza la 'plantà' están plastificadas pero cuando ya se empiezan a mover piezas se quitan los plásticos y ya no vuelves a taparlas", ha añadido.

"UN CICLO NEFASTO"

Serrano ha indicado, por otro lado, que la bajada de la incidencia de la Covid-19 en la población valenciana está ayudando a reducir la "incertidumbre" que se vivía ante la evolución de la pandemia y la celebración de las Fallas de 2021 entre el 1 y el 5 de septiembre.

"Ya tenemos los actos, ya tenemos como hacerlo. Quedan organizar cosas últimas y esperamos que llegue ya el martes de la semana que viene para poder empezar esos días para poder celebrar estas festividades y hacer actividades", ha afirmado. Ha agregado que se espera "sobre todo 'plantar', quemar y cerrar un ciclo nefasto" para el mundo fallero por la pandemia.