La localidad valenciana de Picanya ofrece su Via Crucis del Viernes Santo a las familias afectadas por la dana

La localidad valenciana de Picanya ofrece su Via Crucis del Viernes Santo 2025 a las familias afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año. - ARZOBISPADO DE VALENCIA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parroquia Nuestra Señora de Montserrat de la localidad valenciana de Picanya, una de las poblaciones afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, está celebrando la Semana Santa "de una forma diferente, adaptándose a las circunstancias" tras las inundaciones provocadas por ese temporal, según ha informado el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

Así, ha destacado que esta jornadas se ha dedicado el Via Crucis del Viernes Santo a las familias y damnificados por la dana. Esta viernes por la mañana, el recorrido del Via Crucis "ha realizado paradas frente a viviendas, hogares y comercios dañados por el agua, con la participación de numerosos vecinos y feligreses que no han podido contener su emoción", ha destacado el Arzobispado.

Esta institución ha señalado que "casi seis meses después de la tragedia de la dana, Picanya, al igual que las parroquias de las localidades afectadas, continúan trabajando en la recuperación de sus templos, sus obras de arte y la normalidad en sus actos y celebraciones".

El templo de Picanya permanece cerrado desde el día de ese temporal. Durante estos meses la parroquia ha podido continuar con las celebraciones gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de un local cultural.

"Estamos muy agradecidos, porque nos han facilitado continuar dando un servicio a nuestra feligresía", ha afirmado el párroco del municipio, Joaquín Civera, quien ha añadido que han tenido que adaptar la actividad litúrgica y pastoral a las circunstancias.

"Se trata de un local con escenario y filas de butacas que compartimos con más asociaciones de la localidad, lo que nos obliga a montar y desmontar el altar, así como adaptar los horarios de las celebraciones", ha expuesto el religioso.

El Arzobispado de Valencia ha expuesto que esta es "una realidad que se hace más complicada todavía en Semana Santa, en la que algunas de las celebraciones están siendo trasladadas al convento de las religiosas auxiliares de Jesucristo Sacerdote, en la misma localidad".

Este Jueves Santo, tras los oficios en el local cultural, la Reserva del Monumento se realizó en el templo de las religiosas, al igual que el rito inicial de la Vigilia Pascual, previsto en el exterior del convento, junto a la celebración de la eucaristía en el interior.

La misma fuentes ha comentado que, precisamente, "la capilla de las monjas, que se vio afectada por la dana pero en menor medida, acoge desde hace casi un mes la Exposición del Santísimo, "ya que los fieles llevaban meses sin poder rezar ante el Sagrario".

"Poco a poco vamos recuperando el templo, ya se han realizado algunos trabajos de mantenimiento, de reconstrucción de muros y pintura y estamos pendiente de la instalación de puertas", así como del inicio del proceso de desinfección por la afección de hongos, ha agregado el párraco, que ha confiado en "poder celebrar las Primeras Comuniones ya en la parroquia".

"Ante esta situación, en la que tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias, es importante recordar que el Señor está al lado de los que sufren y tenemos que sentir su presencia más que nunca", ha manifestado Civera.