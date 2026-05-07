Localizado un hombre de 74 años desaparecido este miércoles en Benaguasil

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado a un hombre de 74 años que desapareció este miércoles en la localidad de Benaguasil (Valencia). La desaparición tuvo lugar alrededor de las 16.00 horas, momento en el que se puso en conocimiento de los servicios de emergencia. El hombre no portaba consigo la medicación necesaria para tratar su enfermedad.

Tras recibir el aviso, se organizó un dispositivo de búsqueda en el que participaron patrullas de Guardia Civil y Policía Local de Benaguasil. Tres horas después de la desaparición, una patrulla de Guardia Civil localizó al hombre desorientado, aunque en buen estado físico.

La actuación y coordinación entre los distintos servicios permitió una rápida localización y evitó otros posibles desenlaces, según ha informado Comandancia en un comunicado.