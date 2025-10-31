Loco Club dedica noviembre a la American Roots Music con conciertos de blues, soul, rock y folk

VALÈNCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música de raíces norteamericanas vuelve a ser la protagonista este mes de noviembre en la programación de Loco Club. La sala valenciana celebrará seis conciertos que transitan entre el amplio espectro de géneros que abarca la llamada American Roots Music; desde el blues y el soul, pasando por el country y el honky tonk, hasta el rock y el folk.

Los conciertos comienzan este sábado con un homenaje a Tom Petty orquestado por la banda valenciana Duck Tape & Prayers, a la que se sumarán Monty Peiró (Sweet Little Sister), Lazy Lane (Jolly Joker, Pölvora), May Ibáñez, Raúl Pruñonosa y Rafa Adrián (Badlands), la banda Laverge al completo o la cantante canadiense afincada en la Comunitat Valenciana Sonal Jogia. Todos repasarán la carrera del músico norteamericano reinterpretando 20 canciones a través del country, el hard rock, el heavy, el soul o el stoner, avanza Loco Club.

El 7 de noviembre, volverán a la sala los canadienses Bywater Call, que se han labrado una amplia comunidad de seguidores en València con la fuerza escénica de sus directos. Influenciados por artistas como The Allman Brothers, Tedeschi Trucks Band, Aretha Franklin, Otis Redding, The Band o The Wood Brothers, Bywater Call elaboran un sonido propio que conjuga el soul sureño, el rock y el blues.

Los norteamericanos US Rails se unirán a la celebración de la música de raíces el 8 de noviembre para estrenar su nuevo disco 'All in!', en el que continúan explorando la fusión entre el folk, el rock, el soul, el pop y el blues, que mantiene viva su música desde mediados de los 2000.

Una de las sorpresas del mes llegará el 19 y 20 de noviembre con la banda de Boston Ward Hayden & The Outliers, que celebrará dos conciertos. El primero repasará lo mejor de su discografía además de descubrir las nuevas canciones de su reciente disco.

HOMENAJE A SPRINGSTEEN Y CONCIERTO DE CRACKER

El segundo será un homenaje a Bruce Springsteen, en el que las composiciones del músico de New Jersey se transformarán a través del sonido country y western característico de los Outliers.

La cita "más esperada" llegará el 28 de noviembre con el concierto de Cracker. La banda de culto para los amantes del género cuenta con mas de 30 años de carrera, tiempo en el que han desarrollado un sonido único que se sostiene sobre la diversidad de estilos: viajan del punk, al garage y funky de la East Bay hasta el country-rock de Bakersfield, popularizado por figuras como Buck Owens y Merle Haggard.

GRATIS PARA MENORES DE 25 AÑOS

Los menores de 25 años podrán acudir a cuatro conciertos de noviembre gratuitamente, con entradas disponibles en la web de la sala. Esta temporada, Loco Club ha lanzado la campaña 'Not Crazy, just Free', que permite a los menores de 25 años disfrutar de 12 conciertos gratuitos hasta fin de año.

La propuesta, financiada por el Ayuntamiento de València con la colaboración de Valencia Music City, tiene como objetivo facilitar el acceso de los jóvenes a la música en directo en salas de formato medio y diversificar su experiencia con los conciertos, principalmente enfocada en los festivales.