Loco Club presenta un agosto "internacionalmente fresco" con artistas de Canadá, EEUU, Italia y Reino Unido

VALÈNCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sala Loco Club de València presenta su programación para el mes de agosto con la campaña 'Cooler Than Cool. Internacionalmente Fresco' y con Steve McQueen, "el rey de lo cool", como símbolo para reflejar su apuesta por los conciertos internacionales para la temporada de verano.

Por el escenario de Loco Club pasarán artistas de Canadá, Estados Unidos, Italia y Reino Unido con una amplia variedad de estilos que oscilan entre el rock, el punk, el country o el pop. La campaña pretende ampliar la oferta de música en directo de la ciudad de València durante "uno de los meses más inciertos para las salas de concierto, pero también más idóneo para que el público local y visitante pueda descubrir propuestas musicales nuevas y refrescantes". El lema juega con la idea de que se trata de un plan fresco para verano por la refrigeración de la sala.

La programación se inició el 2 de agosto con el concierto de Daniel Romano's Outfit (Canadá), el "supergrupo" liderado por Daniel Romano, uno de los artistas más camaleónicos y prolíficos de la industria musical que, tras innumerables discos, ha explorado el glam, el power pop, el indie-rock, el folk o el rock ramoniano sin complejos.

El próximo viernes 22 de agosto, desde Seattle (EEUU), visitará Loco Club el icono del punk al estilo de los años 70, The Briefs. La banda norteamericana, con influencias de Dangerhouse Records, DEVO o Thrasher Magazine, ha inspirado durante dos décadas a nuevos grupos del estilo.

Una semana después, el viernes 29 de agosto y desde Bolonia (Italia), Lovesick visitará por segunda vez València. Su música, arraigada en el country americano, el rock and roll y el western swing de los años 40 y 50, ha sido reconocida con una nominación a los American Western Artists Award y la participación en Casa Sanremo por la 71 edición del Festival de la Canción Italiana.

Para cerrar el mes, el sábado 30 de agosto, la cantante, multiinstrumentista y compositora inglesa Rosalie Cunningham (Reino Unido) presentará sus dos primeros discos, en los que combina el hard rock de los años 60 y 70 con elementos folk, psicodelia y pop que le otorgan a su música un matiz retro a la vez que vanguardista.

Loco Club cierra la temporada con más de 35.000 asistentes desde septiembre hasta julio y alrededor de 175 conciertos celebrados. Un año marcado por la apuesta por el talento local joven con proyectos como Circuit A-banda o la Batalla de Bandas Loco Summer, junto a la promotora de conciertos La Ex, la agencia de management Querido, o el proyecto de comunicación Plaga Indie. Por su escenario han pasado más de 120 artistas de la Comunitat Valenciana.

En paralelo, la sala sigue aumentando el número de conciertos internacionales, reforzando su objetivo de abrir la ciudad de València a propuestas musicales de todo el mundo que permitan al público ampliar su experiencia en las salas en vivo.

Esta temporada han visitado Loco Club más de 60 bandas internacionales, como The Mystery Lights, Cactus Blossoms, The Reytons, Leo Middea, Eddy Smith & The 507, The Georgia Thunderbolts, Paul Collins, Sid Simons, Myron Elkins, Fin del Mundo o The Datsuns. Además, por primera vez "y solo en nuestra ciudad" el artista de americana Will Hoge ha cerrado dos noche con aforo completo.