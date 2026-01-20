Lola Herrera trae al Olympia 'Camino a la Meca', una obra que clama por la libertad y reivindica a los mayores

Archivo - Escena de 'Camino a la Meca' - PENTACIÓN ESPECTÁCULOS - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz Lola Herrera protagoniza en el Teatro Olympia de València 'Camino a la Meca', una historia que "clama" por la libertad de decisión y reivindica el papel en la sociedad de los mayores, "que son

nuestros sabios y sabias".

Así se ha puesto de relieve en la presentación de la obra, que ha contado con la presencia de los protagonistas: Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla. La función estará en cartel durante dos semanas en València, desde este jueves hasta el próximo 1 de febrero.

'Camino a la Meca', producida por Pentación Espectáculos y con dirección de Claudio Tolcachir, cuenta la historia real de Helen Martins, una mujer que durante el apartheid en Sudáfrica se rebeló contra todos los estamentos de su época.

Esta adaptación del texto de Athol Fugard muestra a la protagonista como "un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación". "Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea", ha señalado el director en un comunicado.

Lola Herrera ha asegurado, en rueda de prensa, que tenía "muchas ganas" de trabajar bajo la dirección de Claudio Tolcachir y ha destacado que la experiencia, tanto para ella como para el resto de actores, ha sido "un paseo en barca".

"Los resultados están siendo muy positivos. Donde hacemos la obra gusta muchísimo, el teatro está lleno", ha subrayado Herrera, quien ha afirmado que es algo "muy positivo" dado el "esfuerzo que hay que hacer para moverse por toda España y llevar el teatro a domicilio, que es lo que pretendemos hacer".

"QUE UNA PERSONA CON AÑOS NO SE VUELVA CÓMODA"

Asimismo, ha señalado que está "muy feliz" porque la función le ha permitido "reencontrarse" con Natalia Dicenta, su hija, después de 20 años sin trabajar juntas y también "descubrir" a Carlos Olalla, con quien no había coincidido trabajando, ya que su carrera se ha centrado más en el cine y en la televisión.

Respecto a la historia, ha indicado que los tres personajes son "preciosos" y ha destacado que del de Helen, el papel que interpreta, le "atrajo mucho" su "lucha por la libertad en momentos muy difíciles": "Era una mujer, no era ninguna jovencita, era una mujer con años y tuvo la valentía de luchar por su libertad", ha subrayado.

"Me parece que es importante hablar de eso para que la gente luche por su propia libertad y piense qué libertad es la que quiere y, sobre todo, que una persona con años no se vuelva cómoda", ha remarcado, al tiempo que ha incidido en que su personaje "es una mujer que quiere lo que quiere y va a por ello, con mucho miedo, a veces, con muchas prevenciones, pidiendo ayuda".

Por su parte, la actriz Natalia Dicenta ha querido empezar su intervención recordando el accidente sufrido este domingo en Adamuz (Córdoba) que ha provocado 41 fallecidos y cientos de heridos.

"Ha sido un desastre espantoso. Luego hablamos del teatro y de la cultura y de lo que nos trae aquí, pero creo que lo primero es decir que estamos con las familias de los fallecidos, que estamos con toda esa gente herida, que nuestro pensamiento está en Adamuz y que toda la solidaridad y todo el cariño y toda la fuerza y todo el ánimo para esa gente que ha sufrido una auténtica hecatombe", ha aseverado la actriz.

Sobre la función, Dicenta ha indicado que se trata de "una obra de actrices fundamentalmente" que, a su juicio, habla de la "amistad intergeneracional entre una mujer más mayor y una mujer más joven". "Una amistad bellísima porque la una se refuerza a la otra; la una es refugio de la otra, cuando una se siente débil y vulnerable, ahí está la otra", ha explicado.

"DEFENDER" Y "POTENCIAR" A NUESTROS MAYORES

"Es una historia de amistad bellísima, intergeneracional, muy hermosa, de sororidad" que "clama por la libertad de decisión de este personaje, Helen Martins, que efectivamente existió", ha apuntado.

En esta línea, la interprete ha insistido en que "son temas que, aún escritos en el año 84 en Sudáfrica, y planteados dentro de la sociedad del apartheid sudafricano, ahora mismo están absolutamente en boga y al día, porque con nuestra gente mayor la sociedad se porta muy mal".

"Si ya no son productivos ya hay que apartarlos, no interesan y la gente mayor son nuestros sabios y sabias; son quienes trazaron el camino y lucharon por nosotros y nosotras para que hoy estemos aquí haciendo lo que hacemos. Tenemos que defenderlos y potenciarlos", ha reivindicado.

Para Dicenta, formar parte del elenco ha sido "muy gratificante" por el "reencuentro" con Lola Herrera, la oportunidad de conocer a Carlos Olalla y la suerte de poder trabajar bajo la dirección de Tolcachir, con el que soñaba trabajar después de haberlo tenido como profesor de interpretación: "Los astros se alinearon", ha celebrado la actriz.

Por otro lado, Carlos Olalla ha señalado que interpreta a un personaje "con matices" que es un "pastor de una comunidad rural en el pleno desierto de Ocarú, en Sudáfrica" que tiene "unos valores muy conservadores y representa lo que es la religión desde el punto de vista formal".

"De repente, sale una nota discordante en esa sociedad, que es el personaje de Lola, que se inclina hacia la espiritualidad, la creatividad, la libertad, y es para mí como una amenaza a que me va a pervertir toda mi parroquia", ha indicado el actor, quien señala que la religión que su personaje representa es "la forma" y el de Lola Herrera es "la espiritualidad que la va llevando a conocerse a sí misma, a creer en sí misma y a ser libre".