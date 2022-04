L'Om Imprebís lleva a Alicante las cartas de amor entre Anton Chéjov y Olga Knipper en el Teatre Arniches

ALICANTE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cultura ofrece en el Teatre Arniches de Alicante el estreno en valenciano de la producción 'La teua mà en la meua', así como la segunda cita de Sonora, circuito de la música valenciana, con el doble directo de Marala más Laura Esparza y Carlos Esteban.

La delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo, ha señalado en un comunicado de la Generalitat que "será un fin de semana muy intenso gracias a la calidad de las dos propuestas que planteamos y una ocasión más para sentirnos orgullosos del talento valenciano, ya que ambas citas cuentan con artistas de la tierra".

La compañía valenciana L'Om Imprebís presenta 'La teua mà en la meua' de Carol Rocamora, la adaptación teatral de las más de 400 cartas que intercambiaron el autor ruso Anton Chéjov y la actriz y fundadora del Teatro del Arte de Moscú, Olga Knipper; está dirigida por Santiago Sánchez.

Rebeca Valls y José Manuel Casany representan por primera vez en valenciano este delicioso texto, que lleva en gira desde su estreno en València en febrero de 2021. Valls y Casany son dos figuras de la escena valenciana con una gran trayectoria, que les ha valido a ambos el premio a la mejor interpretación en la última edición de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas.

L'Om Imprebís vuelve a un clásico como Chéjov para mostrar no solo la intimidad de quienes son considerados los precursores del teatro moderno, sino también para abordar temas universales como el amor, la pasión, el humor, la ausencia, el conflicto o la pulsión creativa. "Nunca me he emocionado tanto en el teatro. He llorado. Esas cartas son reales. Es verdad lo que han sentido, lo que han escrito. Da mucho respeto"; ha compartido José Manuel Casany.

Para Santiago Sánchez, director de 'La teua mà en la meua' y L'Om Imprebís, "hay que apostar por un teatro del arte. Este teatro te llena algo que no te puede dar una pastilla, ni tampoco Netflix. Es el placer de que una persona represente emociones en vivo. Esto solo lo ofrece el buen teatro, y es sanador".

'La teua mà en la meua' recrea la historia de dos seres que se sienten, se anhelan y se extrañan. El médico, autor y dramaturgo ruso Anton Chéjov conoció a Olga Knipper en una lectura de 'La gaviota' cuando ya era un reconocido escritor de cuentos. A partir de ese momento comenzó una relación que duró seis años y estuvo marcada por la distancia.

Al calor de este amor nacieron algunas de las grandes obras del dramaturgo ruso, como 'Las tres hermanas' o 'El jardín de los cerezos', y Knipper era protagonista en los montajes del Teatro del Arte. El matrimonio terminó con la muerte de Chéjov en 1904, mientras que Olga Knipper se convirtió en divulgadora de su legado.

Carol Rocamora -traductora, biógrafa y una de las mayores expertas en Chéjov- convierte todo este material epistolar en una obra conmovedora, trágica y cómica, que, como catalogó el director Peter Brook, bien podría ser el argumento de un título del propio Chéjov.

Valls destaca, además, que "es una oportunidad para conocer a esta gran mujer que fue Olga Knipper. No solo fue una gran actriz, sino también una de las 39 fundadoras del Teatro del Arte y quien se mantuvo al frente hasta el final de sus días. Motivó a Chéjov a escribir esas dos últimas obras de teatro sin las cuales no sería el autor que conocemos hoy".

L'Om Imprebís, una compañía valenciana con casi cuatro décadas de trayectoria, está dirigida por Santiago Sánchez. Desde 1983 ha consolidado una marca de producción que incluye un amplio y variado repertorio que va desde los grandes textos clásicos, como 'Quijote' o 'Don Juan Tenorio', a las obras de referencia de la dramaturgia universal, como 'Galileo', de Bertolt Brecht, o 'Calígula' de Albert Camus, y autores contemporáneos como Wajdi Mouawad.