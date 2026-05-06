Lorenzo Silva destaca en la Feria de Alicante que "todo libro es una oportunidad para abrir una ventana nueva"

56ª Feria Del Libro De Alicante - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor Lorenzo Silva ha protagonizado este miércoles la inauguración de la 56ª Feria del Libro de Alicante, que hasta el próximo domingo reúne en la Plaza Séneca a más de 150 autores y acoge más de 200 actividades literarias. "Todo libro es una oportunidad para abrir una ventana nueva", ha destacado el escritor madrileño, que ha firmado ejemplares de su última obra, 'Con nadie: Vida y destino del general Campins', con el que se ha adentrado en el género de la novela histórica.

En esta jornada inaugural en el Espacio Séneca también han intervenido las escritoras Marta Robles y Luz Gabás. Al acto de apertura han asistido el alcalde Luis Barcala y la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, que han departido con los autores y el público asistente y han recorrido las casetas instaladas en la Plaza Séneca. La feria ha comenzado con la charla de Lorenzo Silva con los lectores para presentar 'Con nadie: Vida y destino del general Campins'. Decenas de personas han podido disfrutar de este encuentro y la posterior firma de ejemplares al que han seguido la periodista y escritora Marta Robles con su obra "Amada Carlota" y el encuentro con Luz Gabás con 'Corazón de oro', ha apuntado el consistorio en un comunicado.

La Plaza de Séneca se convierte así hasta el próximo domingo en el escenario de la mayor fiesta de la literatura de la ciudad que reúne a más de 150 autores y desarrolla más de 200 actividades.

La Feria del Libro de Alicante cuenta con 28 casetas, dos más que en la anterior edición, de entidades, instituciones, editoriales y librerías con la incorporación de la Fundación ONCE. En la plaza también se ha instalado la carpa para el público infantil donde se desarrollan los talleres, cuentacuentos y espectáculos de magia. Dentro del Espacio Séneca se producen los encuentros con algunos de los autores y se podrá ver la exposición "La balada de Hugo Pratt", creador de Corto Maltés.

Los asistentes podrán disfrutar de más de 200 actividades entre firmas de autores, charlas, espectáculos, talleres y actuaciones musicales.

LA FERIA POR DÍAS

El jueves 7 de mayo el Espacio Séneca será escenario de la presentación de 'La mano negra', de Daniel Corpas, guionista de éxito que ha trabajado para TVE y HBO, con su debut en la novela histórica a las 17.30 horas. A las 18.30 horas llega la conversación con el periodista Sergio del Molino y 'La hija'. A las 19 horas se podrá realizar una visita guiada por al exposición 'La balada de Hugo Pratt'.

A las 19.30 horas se llevará a cabo la presentación Universidad de Alicante con el 'Atlas de la desertificación de España', de Jaime Martínez-Valderrama, Jorge Olcina Cantos, Emilio Guirado Hernández, Javier Martí-Talavera y Juanma Cintas. Y los 'Faros de la costa valenciana', de Manuel Vicedo Martínez. Cerrará a las 20.30 horas el coloquio con M.ª José Marcos y 'Dante y las (malas) mujeres'.

El viernes 8, a las 17.30 horas se realizará el coloquio con Catalina González sobre 'Caperucita en Manhattan'. A las 18.30 horas llega la conversación con Karina Sainz Borgo y 'Nazarena'. Y a las 19.30 horas la charla es con Juan Gómez Bárcena y 'Abril o nunca'.

El sábado 9 llega el día de los autores locales. A las 11 horas, presentación del 'Any Almela i Vives', a cargo de Ángel Capé. A las 12 horas, coloquio con Raúl Bartleby sobre 'La chica adecuada'. Y a las 13 horas encuentro con Gigi Rote y 'La culpa la tuvo un balcón corrido'. Ya por la tarde a las 17.30 horas se celebrará la mesa de presentación de autores locales con Leopoldo Bernabéu y 'Los Misterios de la Incertidumbre"; Sonia Martín "Él. Cuenta atrás, vive adelante'; Loida Smith con 'Lo que enreda el oleaje' y Emilio Israel Cortés y Sally Cortes con 'La imagen del Pueblo Gitano: De la literatura al cine'.

A las 18.30 horas se producirá un encuentro con Manuel Vilas que trae su obra 'Islandia', a las 19.30 horas, coloquio con Juan Manuel Gil para presentar 'Majareta'. Y a las 20.30 horas se llevará a cabo la presentación del libro 'Confidencias. Diálogos metapoéticos', a cargo de José Antonio Buil y Emili Rodríguez-Bernabéu, del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

El domingo 10, a las 11.30 horas, encuentro con la periodista y escritora Helena Resano que presenta 'Las rutas del silencio'. A las 12 horas mesa redonda de la AEL (Asociación de Escritores de Alicante): Auroras, con Olga Luján y Reyes Caballero. A las 13 horas, presentación del libro 'Andar, ver, saborear y contar. El compromiso de Antonio González Pomata (1926-1996) con las comarcas y la gastronomía de Alicante', con Josep Bernabeu-Mestre, Inés Antón Dayas, Ángeles Ruiz García y María Tormo-Santamaria, del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.

A las 17.30 horas, conversación con Inés Plana 'Las espías y el enigma Aquiles'; a las 18.30 horas el coloquio de clausura con Natalia Moreno 'Madonna no nació en Wisconsin'. A las 19.30 horas, coloquio con Susi Rosa 'La vida secreta de Junio Sanz'. Y cierra a las 20.30 horas el encuentro con Jorge Zaragoza Gómez que presenta 'El pacto de los lobos'.

El parking Telpark de la calle Italia colabora de nuevo con la Feria del Libro y los asistentes podrán presentar su ticket para conseguir la primera media hora de aparcamiento gratis.