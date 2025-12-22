Una lotera celebra la 'lluvia' de 2,28 millones de un quinto premio en Elda: "Nos ha tocado a todo el barrio y a mí"

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

ALICANTE, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rebeca, lotera de la Administración de Loterías número siete de Elda (Alicante) 'La Estrella', se ha mostrado muy emocionada después de haber vendido 38 series (con 60.000 euros cada una), es decir, 380 décimos, del quinto premio 77.715 del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2025.

"Nos ha tocado a todo el barrio y a mí", ha señalado entre gritos de alegría y sorpresa este lunes en declaraciones a Europa Press, tras confirmar que este número ha repartido 2,28 millones de euros en este municipio alicantino: "¡Yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo!".

Asimismo, Rebeca ha explicado que muchas de estas series se han vendido por ventanilla y que este número también se ha repartido por otros puntos del país gracias a la lotería viajera: "Todo el mundo me ha llamado, todo el barrio. Le ha tocado a todos los vecinos".

Según esta lotera, repartir el 77.715, el tercero de los ocho quintos premios de este sorteo y cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla, hace que esté "muy contenta", no solo porque le ha tocado a ella, sino "sobre todo" porque ha agraciado al barrio en el que está esta administración. "Se lo ha llevado un montón de gente", ha apostillado.

Este número también se ha vendido en otros puntos de las provincias de Alicante y Valencia: en Lotería Castillo de Alaquàs (dos décimos), en Manises por partida doble (dos décimos en la administración de la calle Riba-roja y en uno en Lotería Manises, que sigue 'pescando' suerte), un décimo en la administración diez de Orihuela y otro en Torrevieja.