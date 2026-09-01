Love of Lesbian suma al Roig Arena a su calendario de despedida

Love of Lesbian - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Love of Lesbian suma al Roig Arena de València a su calendario de despedida de los escenarios: la banda actuará por primera vez en el recinto el 11 de diciembre de 2026 en el que será de los últimos conciertos de la gira de la banda catalana, que finalizará ese mismo mes de diciembre.

Según ha informado el auditorio en un comunicado, la noticia llega en pleno momento de "máxima efervescencia" para el grupo. Tras agotar por tercera vez en su carrera todas las localidades del Auditorio Nacional de Ciudad de México, siguen presentando nuevo material: los sencillos 'Ojalá' (con Judit Neddermann) y 'Ámame lindo' (con Andie Gago, producido por Camilo Lara), adelantos de su recopilatorio 'Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3'.

Desde el equipo de la banda insisten en que "no es una despedida triste" sino "un hasta luego de largo aliento" y "la celebración de una hermandad con su público" antes de la pausa indefinida que la banda tiene prevista para diciembre de 2026.

Las entradas para el concierto de Love of Lesbian, incluido dentro del ciclo Piñata Valencia, impulsado por SFMusic, ya están a la venta en la web www.roigarena.com.

Nacida en Barcelona a finales de los años 90, Love of Lesbian es una de las bandas más influyentes y trascendentales del pop-rock independiente en español. Con tres décadas de trayectoria ininterrumpida, el grupo liderado por Santi Balmes ha "revolucionado" la escena musical gracias a su "identidad lírica": un "infalible equilibrio" entre la poesía, la conceptualidad y la ironía y un "directo enérgico" que ha conquistado los principales festivales iberoamericanos.

Actualmente, la banda se encuentra en las últimas fechas de su gira antes de efectuar su parada indefinida de los escenarios en diciembre de 2026, "combinando sus grandes himnos con un firme compromiso por la accesibilidad y la inclusión cultural en la música en vivo", señala el Roig Arena.