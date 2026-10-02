Love To Rock cancela la jornada de este viernes por la alerta naranja y mantiene la programación del sábado

Archivo - Imagen de archivo del festival Love to Rock. - LOVE TO ROCK - Archivo

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización del festival Love To Rock comunica la cancelación de la jornada de hoy, viernes 2 de octubre, ante la alerta naranja meteorológica en València.

La decisión se adopta para "priorizar la seguridad del público, los artistas y los equipos que trabajan en el festival", recalca la organización en un comunicado.

Con el recinto preparado para recibir a los asistentes, la organización ha mantenido hasta esta tarde la posibilidad de celebrar la jornada, ya que la previsión apuntaba a una evolución favorable. Sin embargo, la situación meteorológica y la alerta naranja obligan finalmente a cancelar la programación de este viernes, cuando estaban previstas las actuaciones de Lori Meyers, Iván Ferreiro o Cariño, entre otros.

La programación del sábado, 3 de octubre, se mantiene con normalidad, en los horarios previstos, subrayan los responsables de la cita, que continuarán "pendientes de la evolución meteorológica y comunicará cualquier novedad a través de los canales oficiales del festival".

Para las personas con entradas para la jornada cancelada, se establecen diversas siguientes opciones. En el caso de los abonos de dos días, sus titulares podrán solicitar la devolución del importe correspondiente al viernes y conservarán el acceso a la jornada del sábado hasta completar aforo.

Para aquellos usuarios en posesión de entradas del viernes, podrán solicitar la devolución de su importe o canjearlas por entradas para el sábado.

El procedimiento para gestionar estas solicitudes se comunicará a través de los canales oficiales del festival y de la plataforma de venta.

La organización lamenta las molestias y el impacto de esta cancelación en quienes tenían previsto asistir hoy, y agradece la comprensión del público y la colaboración de artistas, equipos y entidades participantes.