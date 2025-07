El Low Festival prevé congregar a 70.000 personas durante tres jornadas en Benidorm (Alicante)

ALICANTE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Low Festival prevé congregar a cerca de 70.000 personas durante las tres jornadas en las que se desarrollará este evento en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm (Alicante), con una afluencia diaria de unas 23.000 asistentes.

Más de 70 bandas y artistas conforman el cartel de este 15 aniversario del Low Festival. Procedentes del plano internacional, están The Pet Shop Boys, Empire of the sun o The Kooksen. Asimismo, hay otros nacionales como Viva Suecia, Lori Meyers, Fangoria, Carolina Durante, Amaia y Zahara.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado, en el que ha detallado que el consistorio, la promotora de este acontecimiento y los cuerpos y fuerzas de seguridad están ultimando un dispositivo especial.

La Comisaría de la Policía Local ha albergado una reunión de coordinación del plan sanitario, de seguridad y evacuación del certamen, que ha estado presidida por el concejal de Eventos y Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles.

El objetivo ha sido "poner en común todo el operativo que se va a desplegar hasta el domingo" y que contará con una dotación de más de 200 efectivos entre agentes policiales, vigilantes de seguridad privada y sanitarios.

Carrobles ha informado de que el evento comenzará este viernes y se prolongará hasta el domingo. Como en años anteriores, tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, donde se ultima el montaje de los cuatro escenarios en los que se sucederán los conciertos.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo de seguridad estará conformado por Policía Local, que también vigilará el evento a través de drones, así como por Policía Nacional, Protección Civil y seguridad privada. Esta última, con un cupo que ascenderá a unos 140 trabajadores entre vigilantes, controladores de accesos, auxiliares, coordinadores y director de seguridad.

En cuanto al dispositivo sanitario, se dispondrá de dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, dos ambulancias de Soporte Vital Básico, dos médicos y cuatro enfermeros, además de diez técnicos de emergencias sanitarias (TES) y socorristas para la VIP Pool, según se establece en el plan de autoprotección.

Por otro lado, el concejal de Eventos y Seguridad Ciudadana ha recordado que, "como es habitual, este dispositivo incluirá también ampliaciones de horarios, refuerzos del servicio y paradas especiales para quienes se desplacen al festival en transporte público".

En concreto, habrá paradas de taxi y autobús en avenida de Foietes y en la de la Libertad, y la parada del TRAM de la Estación, en la avenida de Beniardá, próxima al recinto del festival, también estará operativa.

Asimismo, el acceso de vehículos estará restringido en las zonas más próximas al evento, como son la calle Capitán Cortés desde la de Guadalest y la avenida de la Libertad. Para quienes vayan a desplazarse en coche particular, la ciudad cuenta en las inmediaciones del recinto con varios aparcamientos disuasorios. Los más próximos a la Ciudad Deportiva son el de la avenida de Beniardá, el del Recinto Ferial y plaza de toros o el de avenida de Puerto Rico con la de la República Argentina.

El concejal de Eventos ha señalado que todo este dispositivo "está pensado para que el Low Festival transcurra un año más con las máximas garantías de seguridad para asistentes, artistas y personal" y ha destacado que "la seguridad y la buena planificación son clave en la organización de grandes eventos" como este.

Carrobles también ha agregado que este festival "va a volver a apostar un año más por la sostenibilidad, con medidas como los vasos reutilizables o la eliminación de aseos químicos y que llega a su 15 aniversario, consolidado como una de las grandes citas musicales y turísticas del verano, con una enorme repercusión en la ciudad también en términos de ocupación, comercio y hostelería".