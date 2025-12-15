Luciano Elías gana el Concurso de Arte Urbano de Russafa con un homenaje al rey Jaume I

Obras Luciano Elías - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista Luciano Elías se ha proclamado ganador del concurso de arte urbano de Russafa con un mural de gran formato dedicado al rey Jaume I en la persiana del restaurante Torre de Utiel.

La Junta Municipal de Russafa ha celebrado una nueva edición de sus premios institucionales, una cita "ya consolidada en el calendario cultural del distrito y que este año ha reunido a artistas, asociaciones, comercios históricos y vecinos en un acto que refuerza la identidad social y cultural del barrio", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

En este marco se han entregado también los galardones del concurso de arte urbano, que ha reconocido como ganador La concejala y presidenta de la Junta Municipal de Russafa, Paula Llobet, ha destacado durante los premios institucionales "la enorme capacidad del arte urbano para transformar espacios, dinamizar barrios y fortalecer la identidad colectiva".

Llobet ha subrayado que cada una de las iniciativas impulsadas desde la Junta "responde a una apuesta decidida por la cultura como herramienta de convivencia, integración y desarrollo económico".

En este sentido, la concejala recordó que la Junta Municipal de Russafa se ha consolidado como un referente gracias a proyectos como el concurso de arte urbano en persianas y comercios, que ya ha cambiado la imagen de decenas de locales, o la Liga Nacional de Grafiti, que convirtió una calle de Montolivet en un auténtico museo de arte urbano.

"La cultura y el arte urbano son parte del ADN de Russafa, pero también lo es nuestro comercio tradicional, que representa la historia viva de nuestros barrios", ha aseverado la edil.

Además del impulso cultural y comercial, la presidenta de la Junta Municipal de Russafa quiso recordar algunas de las inversiones ya en marcha o previstas para los próximos meses, destinadas a reforzar los servicios públicos y los espacios comunes de los barrios del distrito, como la nueva comisaría de Malilla, una infraestructura pensada para reforzar la seguridad y la atención ciudadana, el nuevo parque dentro de la manzana de Montolivet, que ampliará la oferta de zonas verdes y espacios de ocio, la construcción del CEIP nº 106 en Malilla, una demanda histórica de las familias del barrio, o el futuro Espacio Valdés en el Parque Central, que incluirá una nueva plaza presidida por un monolito diseñado por el artista Manolo Valdés.

"Estas inversiones reflejan un compromiso claro con el bienestar de los vecinos y con la transformación equilibrada de todos los barrios del distrito", ha indicado Paula Llobet.

TRAYECTORIA DE ENTIDADES, ARTISTAS Y COMERCIOS

Los premios institucionales de la Junta Municipal de Russafa han querido reconocer este año la trayectoria de entidades, artistas y comercios que, desde ámbitos muy diversos, han contribuido al desarrollo cultural y social del distrito.

Ente ellas, el Altar de Russafa de Sant Vicent Ferrer, pieza clave de la tradición festiva y religiosa del barrio; Vicente Ros, organista cuya trayectoria es un referente en el ámbito musical de la ciudad; Horacio Silva, artista valenciano de reconocido prestigio cuya obra forma parte del patrimonio cultural contemporáneo; Droguería Oltá (Malilla), con más de 50 años de servicio al barrio; Pastelería Montesol (Montolivet), referente gastronómico y comercial durante décadas; El Kiosco de José de Russafa, en la calle Sueca, punto de encuentro cotidiano para generaciones de vecinos; y Llibreria de Vell de Russafa, templo de la literatura y de la memoria cultural del barrio.

Paula Llobet ha destacado que estos premios "son el reflejo de un distrito diverso, vivo y comprometido con su gente, donde conviven tradición, vanguardia y un fuerte arraigo vecinal".

Durante el acto también se entregaron los premios del campeonato de petanca, una actividad para fomentar la participación y la actividad de los mayores, los reconocimientos del maratón fotográfico, que este año reúne a aficionados y profesionales de la imagen, y un premio especial a la cruz de mayo elaborada por la Fundación AFIM, como reconocimiento a su labor de inclusión y creatividad.