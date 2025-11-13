'L'udol' de Begoña Tena, Premio de Teatro Infantil del Escalante: "Ojalá sirva para hablar y escuchar sin tabúes"

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

'L'udol' de Begoña Tena ha ganado el XI Premio de Teatro Infantil y Juvenil del Escalante de València con un texto que acerca la historia del viaje emocional de una madre y sus dos hijos que tienen que despedirse del padre, recientemente fallecido.

Para la autora, Begoña Tena, recibir el Premio de Teatro del Escalante ha sido "una gran alegría y un refuerzo para continuar haciendo teatro y escribir de nuevo, después de muchos años, para público infantil y juvenil". "Ojalá esta obra, por su temática sobre los procesos de duelo, pueda servir para poder hablar y escuchar sin tabúes", ha manifestado.

Begoña Tena ha reconocido que le ha hecho "muy feliz" recibir el premio de Teatro Infantil y Juvenil del Escalante, "la escuela donde me formé como actriz".

Así lo ha decidido el jurado de esta nueva convocatoria, compuesto por Adrián Novella, Teresa de Juan, Gabriel Ochoa, Andrea Bella y Mafalda Bellido (ganadora de la edición anterior por el texto 'El vol de Farasha'), ha detallado la Diputació de València en un comunicado.

La diputada provincial de Teatros, Rocío Gil, ha destacado que la convocatoria que "busca reconocer el talento y el esfuerzo de quienes acercan las artes escénicas al público más joven a través de textos que reconcilian a la juventud con el teatro". En este 40 aniversario del Escalante, ve "especialmente conmovedor" premiar un texto cuya autora ha sido parte de la Escuela Escalante en su proceso de formación como actriz.

La obra galardonada cuenta la historia de una madre y sus dos hijos que viajan en autocaravana a las montañas para despedirse del padre, recientemente fallecido. El trayecto se convierte en un viaje emocional que los reconecta con el pasado, los ideales y el amor de los padres. Entre el luto y la esperanza, la familia aprende a aceptar la pérdida y a continuar viviendo, guiados por el simbolismo de un lobo blanco que los observa.

El Premio de Teatro Infantil y Juvenil del Teatro Escalante, que fomenta la escritura de textos dramáticos dirigidos a la infancia y la juventud en valenciano, otorga un premio en metálico de 6.000 euros, mil euros más que en las pasadas ediciones, para reforzar aún más el valor de la literatura dramática dirigida a niños, niñas y jóvenes.

El jurado, formado por especialistas de las artes escénicas, escoge la obra ganadora teniendo en cuenta la calidad de la escritura dramática, la viabilidad de su posible puesta en escena o el carácter innovador del lenguaje y de la estructura dramática del texto, entre otras cuestiones.