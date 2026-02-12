Una ludoteca libre con juegos de mesa y un torneo de La Fallera Calavera, en el Joc&Rol del Salón del Cómic

Joc&Rol, el punto de encuentro intergeneracional en torno al ocio creativo, vuele al Salón del Cómic de València - MARCOS SORIA ROCA

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El universo de juegos de mesa y rol volverá al Salón del Cómic de València con Joc&Rol, que entre el 27 de febrero y el 1 de marzo se consolidará como punto de encuentro intergeneracional en torno al ocio creativo. Este espacio pondrá en valor el poder educativo de los juegos de mesa y fomentará la creatividad, la estrategia y, sobre todo, la diversión compartida.

En esta nueva cita, Joc&Rol contará con un sinfín de mesas para jugar, descubrir novedades y participar en partidas adaptadas a todos los niveles, desde público familiar hasta jugadores experimentados. Habrá una gran ludoteca libre, en la que el público podrá disfrutar de una amplia selección de juegos de mesa durante las tres jornadas, así como un torneo de las cartas de La Fallera Calavera el domingo 1 por la mañana.

Además, se han organizado partidas de Blood on the Clocktower, que se celebrarán en los pases de sábado y domingo, tanto en horario de mañana como de tarde, avanzan los organizadores del espacio.

Por el momento, el programa incluirá demostraciones de juegos como Pelusas, Rebel Princess, Exploding Kittens, Coup, Junk Art, Colour Brain, Wavelength, Wonderful World, Azul, Sagrada, Sushi Go, Calicó, That's not a Hat y Kabuto Sumo, entre otros muchos.

También se contará con la colaboración de Mon D'animació, con juegos de mesa artesanales y de gran formato dirigidos a todos los públicos.

En el ámbito del rol, los aficionados podrán participar en partidas de Esoterroristas, Dungeons & Dragons 5ª edición, Fate, Fragmentos y Vampiro: La Mascarada (5ª edición). Una oportunidad única donde disfrutar o iniciarse en el mundo del rol de la mano de narradores y asociaciones especializadas.

Durante las tres jornadas, el público podrá conocer de primera mano los futuros lanzamientos de las editoriales e incluso participar activamente aportando ideas antes de su salida al mercado. En esta edición, el espacio dedicado a los prototipos contará con diez mesas.

El área de Joc&Rol vuelve a contar con la implicación de asociaciones lúdicas que organizarán actividades y partidas: Dreadnought, Roach Room, Valentia Ludika, Ars y Dracs i Espases. Cuenta, como es habitual, con el patrocinio principal del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y la colaboración de Carnet Jove a través de su iniciativa Experiencia Carnet Jove.