Luis García Montero: "Es fundamental volver a consolidar los lazos entre cultura y autoridad institucional"

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero ha reivindicado este martes que "fundamental volver a consolidar los lazos entre cultura y autoridad institucional", al tiempo que ha advertido que "cuando la libertad deja de ser la posibilidad de convivir en comunidad desde la propia conciencia puede convertirse en una invitación a la ley del más fuerte".

Así se ha expresado en Rocafort (Valencia), durante una nueva edición del ciclo 'Diàlegs' moderado por la académica Àngels Gregori en la que ha conversado con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la Casa de los Poetas de la localidad, conocida anteriormente como Villa Amparo y en la que vivió Antonio Machado durante la República, entre 1936 y 1938, inmortalizada en su poema 'Amanecer en Valencia. Desde una torre'.

García Montero y Puig han dialogado sobre literatura, libertad y Machado, han compartido lecturas y han recordado anécdotas con el fallecido poeta Francisco Brines.

El poeta ha señalado que estar en la antigua Villa Amparo y recordar la Valencia republicana es "celebrar un tiempo donde la cultura y la representación institucional fueron de la mano", y ha resaltado la apuesta que el gobierno republicano hizo por la cultura, la pedagogía y la creación. "Los escritores se comprometieron con la institución que representaba la soberanía nacional y la democracia y entendieron que ser institucionales será ser demócratas y estar con el pueblo".

En esa línea, ha defendido que es "fundamental volver a consolidar los lazos entre cultura y autoridad institucional", y ha agregado también que "quien quiera separar ciencia y tecnología de la poesía esá separando el conocimiento humano y la dignidad humana, y puede ponerse la tecnología al servicio de cualquier malhechor y cualquier arma bélica".

García Montero ha explicado que el primer libro que se compró fue de Machado, poeta al que descubrió a través de Serrat gracias a un disco que reprodujo un profesor de su escuela. "A partir de ahí, he identificado la poesía con Machado porque me gusta el poeta cívico", "desde que empezó a escribir hasta que vivió aquí como representante de esa unión entre cultura y poder democrático que representa su estancia en esta casa", ha remarcado, antes de admitir: "Me emociona estar aquí" en la antigua Villa Amparo.

POETA "CÍVICO" Y "NACIONAL"

Para García Montero, Machado fue "lo más parecido que tenemos nosotros al poeta nacional, lo mismo que los chilenos tienen a Neruda", y "nos representa a toda la gente que apuesta por el conocimiento pero sabe que el conocimiento tiene que estar propiciado en un sentido de pertenencia, eso que llamamos pueblo, la realidad cotidiana, él en su poesía ha representado eso".

Preguntado por qué función cree que tiene la literatura, el poeta ha asegurado que, como la cultura, "ayuda a comprender que el progreso no solo es importante la tecnología y la ciencia, sino también el conocimiento humano, y la literatura sirve para acercarse a la historia desde dentro de la vida de la gente", para "comprender que detrás de los grandes acontecimientos hay vidas humanas y experiencias humanas". De ese modo, ha apelado a la razón poética reivindicada por María Zambrano frente al "racionalismo frío".

"DESACREDITAR LA POLÍTICA"

García Montero ha eludido a la obra 'Juan de Mairena: sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo' de Machado para advertir que "buena parte de la corrosión de la convivencia se basa en desacreditar la política" que sirve para lograr una fiscalidad justa o una sanidad pública, y que "quien quiere acabar con todo eso lo primero que hace es desprestegiar la política".

"Machado dijo 'Tened cuidado con los que dicen no os metáis en política, porque quieren hacer política sin vosotros y a a costa de vosotros y contra vosotros. Quien se mete con la política lo que quiere es tener las manos libres para imponer la ley del mñas fuerte", ha aseverado.

"HAY PALABRAS QUE SE INFECTAN"

Por otro lado, el director del Instituto Cervantes ha remarcado "el lenguaje puede ser un camino hacia el conocimiento o hacia la dominación y perversión", porque "hay palabras que se infectan", y ha puesto como ejemplo el concepto de libertad: "Cuando la libertad deja de ser la posibilidad de convivir en comunidad desde la propia conciencia puede convertirse en una invitación a la ley del más fuerte".

Y también sobre la lengua, se ha referido al valenciano y a las lenguas cooficiales de España. Así, ha relacionado las diferentes lenguas con un sentimiento de pertenencia abierto, que ha reivindicado como "fundamental" en las democracias europeas, y ha contrapuesto a la "identidad cerrada de considerar al otro como una amenaza". "En España nos podemos sentir orgullosos de eso, representamos una idea de la identidad abierta, un sentido de pertenencia dialogante que no puede considerar al otro como un enemigo sino como alguien que nos enriquece".

Asimismo, el poeta ha defendido que "lectura es una metáfora maravillosa del contrato social, porque hay un espacio público que es el libro en el que hay dos conciencias que se unen, y uno aprende la hospitalidad de entender al otro". "Lo decía mucho Brines, decía que por ejemplo no era religioso pero cuando leía un poema de San Juan de la Cruz se emocionaba por esa verdad humana", ha comentado.

"RESTITUIR EL VALOR DE LA PALABRA"

Por su parte, el 'president' ha subrayado la necesidad de "restituir el valor y el sentido de la palabra" para garantizar "la democracia y la libertad".

Por otro lado, el president ha hecho referencia a la próxima celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril, y ha instado a leer más "para avanzar hacia una sociedad más justa, más solidaria y más avanzada" puesto que según ha dicho "una ciudadanía libre solo puede nacer de la lectura".

El jefe del Consell también ha recordado la figura del poeta valenciano Francisco Brines, premio Cervantes 2020, del que ha destacado su inteligencia, ironía y bondad. Asimismo, se ha referido al papel desempeñado por la Fundación Brines, dirigida por Àngels Gregori, en la salvaguarda del patrimonio cultura y físico del legado de Brines.

En el transcurso del acto, ha realizado una defensa de la "diversidad" y ha reivindicado la convivencia "con normalidad" del valenciano con el castellano "sin fanatismos ni conflictos, con armonía y naturalidad". En este sentido, ha rememorado el "orgullo" que suponen para la Comunitat Valenciana escritores como Ausiàs March, Miguel Hernández, Vicent Andrés Estellés, Francisco Brines, Carmelina Sánchez-Cutillas y Paca Aguirre.

Por último, ha reivindicado la igualdad de derechos y de oportunidades, así como la justicia social, además de la cultura, para hacer frente a la "barbarie" y lograr la libertad.