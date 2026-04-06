El Lunes de Pascua llega a la Comunitat Valenciana con cielos despejados y temperaturas máximas por encima de 20 grados

Tiempo en el Lunes de Pascua en la Comunitat Valenciana
Tiempo en el Lunes de Pascua en la Comunitat Valenciana - AEMET
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 6 abril 2026 10:18
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VALÈNCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vive un Lunes de Pascua con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas máximas por encima de los 20 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas permanecen sin cambios este lunes, mientras que las máximas van en descenso en Valencia y Castellón, y sin cambios en Alicante. Así, las ciudades de València y Alicante esperan una máxima de 21 grados y una mínima de 13 grados. En Castelló de la Plana, los termómetros oscilan entre los 11 y 22 grados.

No se descartan brumas o nubes bajas en litorales al final del día y sopla viento flojo de dirección variable, tendiendo en horas centrales a componente este con intervalos de moderado, especialmente en el litoral sur.

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