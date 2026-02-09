Luque (Córdoba), La mar de Letras (Madrid) y Bandini (Bertamiráns), galardonadas en el Congreso de Librerías - CEGAL

VALÈNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos Luque (Córdoba), La mar de Letras (Madrid) y Bandini (Bertamiráns) han sido galardonados en el XXVII Congreso de Librerías organizado en València por la Confederación Española del Gremio y Asociaciones de Libreros, CEGAL.

Esta "fiesta" del sector se cerró con la entrega de los II Premios del Congreso de Librerías, unos galardones que han reconocido en la categoría de trayectoria profesional a la Librería Luque de Córdoba; en la de Innovación en el sector, a la librería La mar de Letras de Madrid; y en la de nueva apertura, a la Librería Bandini de Bertamiráns (A Coruña).

La última jornada de trabajo desarrollaad este domingo permitió conocer en profundidad la iniciativa 'Leer es un Derecho', liderada por la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, a través de una presentación en la que participó, junto con María José Gálvez, Fernando Flores de la Universitat de València y en la que se puso de manifiesto la importancia de las librerías como garantes.

También se destacaron los nuevos retos de la organización como son el relevo empresarial, la mejora continua y el aprovechamiento de las herramientas digitales a disposición de las librerías independientes. Como última ponencia el foco se centró en la literatura juvenil como uno de los temas de actualidad que se aborda desde el sector.

Los talleres y grupos de trabajo especializados sobre lectura infantil, Zona Cómic, Kiriko, Convenio sectorial y Ferias se desarrollaron en horario de tarde, cerrando esta sesión con las conclusiones más significativas de este encuentro y en el que se anunció también la sede anfitriona de la próxima edición del Congreso, que se celebrará en 2028 en Santiago de Compostela.