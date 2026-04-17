Luz verde al Consejo Interuniversitario de Salud Mental de la Comunitat Valenciana, "el primero de España"

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ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se crea el Consejo Interuniversitario de Salud Mental (CISAM-CV), un nuevo órgano de coordinación que sitúa a la Comunitat Valenciana "a la vanguardia" de las políticas públicas de atención, prevención y promoción del bienestar emocional en el ámbito universitario y de las enseñanzas superiores.

Se trata de "el primer órgano de esta naturaleza creado en España", diseñado específicamente para coordinar de forma estructural las políticas de salud mental que desarrollan las universidades públicas y privadas, así como los centros de enseñanzas artísticas superiores, destacan desde la administración autonómica.

El CISAM-CV se adscribe a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades con el objetivo de actuar como órgano de consulta, coordinación y propuesta de estrategias conjuntas en materia de promoción del bienestar emocional y la salud mental en el ámbito de los estudios superiores.

Entre las funciones del CISAM-CV se encuentran la coordinación de programas de promoción de la salud mental, la definición de orientaciones comunes para los servicios de apoyo psicológico universitarios, la elaboración de guías y protocolos de actuación y el impulso de mecanismos de colaboración con el sistema sanitario público.

El consejo promoverá, además, una visión integral del bienestar emocional, incorporando actuaciones relacionadas con la prevención de adicciones, la promoción de hábitos de vida saludables y la mejora de la convivencia en los campus.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Consell por situar la salud mental como una prioridad, reforzando una mirada integral que atiende al bienestar emocional como elemento esencial de la calidad del sistema educativo y del progreso social.

Con su creación, la Generalitat pretende dar respuesta a la necesidad creciente de abordar, de manera coordinada y eficaz, los problemas de salud mental sobre los que existe una creciente sensibilización social e institucional.

El decreto parte del reconocimiento de que la salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, especialmente entre la población joven. En este contexto, el ámbito universitario y de los estudios artísticos superiores se identifica como un espacio clave de actuación, debido a los elevados niveles de exigencia académica y personal que afronta su comunidad.

La creación del CISAM-CV se alinea con el marco normativo estatal y autonómico y responde a la necesidad de dotar al sistema de estudios superiores valenciano de un órgano estable de coordinación, capaz de impulsar estrategias comunes, compartir buenas prácticas y garantizar una respuesta homogénea y eficaz en materia de salud mental.

El consejo tendrá como ámbito de actuación al conjunto de la comunidad universitaria y de enseñanzas artísticas superiores, incluyendo al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal técnico, de gestión, administración y servicios.

ESTRUCTURA

Se configura como un órgano de gobernanza colaborativa en el que estarán representadas las nueve universidades que integran el Sistema Universitario Valenciano junto con el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

La presidencia del Consejo recaerá en la secretaría autonómica competente en materia de universidades y la vicepresidencia en la dirección general de Universidades, lo que busca garantizar el liderazgo institucional y la integración de la salud mental en la planificación de la política universitaria valenciana.

Contará con la participación de la Conselleria de Sanidad, a través de los órganos con competencias en salud mental, y de la Conselleria de Universidades mediante los órganos con responsabilidades en el ámbito de la inclusión educativa en la enseñanza no universitaria, reforzando así la coordinación entre los distintos niveles del sistema educativo y sanitario.